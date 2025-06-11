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Лагерь "Артек" и россияне: Зеленский ввел в действие санкции против причастных к похищению и "перевоспитанию" украинских детей
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против российских чиновников и организаций, в частности причастных к депортации украинских детей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ Зеленского от 10 июня.
Кто в санкционном списке
Под ограничения попали 46 человек. Среди них Сергей Гаврильчук — директор "Регионального центра по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию" в оккупированном Крыму, начальник регионального штаба "Юнармии".
Также под санкции попали Роман Алехин, известный как российский военкор, и Ирина Агеева уполномочена по правам ребенка в Калужской области РФ.
В санкционный список внесли начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергею Новикову и депутату Палаты представителей Беларуси Дмитрию Шевцову.
Под санкциями оказались девять юрлиц, среди которых:
- международный детский центр "Артек" (находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма);
- общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" и его херсонский центр;
- центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
- так называемый Мелитопольский государственный университет;
- российское общество "Знание";
- "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя"
Причастны к похищению украинских детей
Как уточнил глава Офиса президента Андрей Ермак, Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против физических и юридических лиц, причастных к похищению украинских детей.
В этот список вошли коллаборанты, российские чиновники, организаторы принудительного "перевоспитания" и милитаризованных детских движений типа "Юнармии", а также учреждения, где украинских детей пытались превратить в "послушных солдат российского режима".
"Это те, кто руками Кремля ворует у детей их право на семью, свободу и национальную идентичность. Государство противодействует этим преступлениям не только дипломатично, но и через санкционные механизмы", — подчеркнул Ермак.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, блогера Мирослава Олешко, политолога Константина Бондаренко и других лиц.