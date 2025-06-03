Рада поддержала уголовную ответственность за нарушение санкций: что известно

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №12406, вводящий уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. За документ проголосовали 254 народных депутата.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

О законопроекте

Новые нормы предусматривают штрафы и лишение свободы за умышленные и неосторожные нарушения, что усилит санкционную политику Украины и поможет предотвратить новые правонарушения.

Основные положения законопроекта:

криминализирует нарушение и обход санкций, в том числе финансовых;

устанавливает ответственность как за умышленные, так и неосторожные действия;

предусматривает наказание в виде штрафа от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет;

вводит стоимостный порог в 151,4 тыс. гр. для отделения мелких нарушений;

дополнительно предусматривает запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, а иногда и конфискацию имущества.

Также законопроект устанавливает ответственность юридических лиц – штрафы, конфискацию имущества или ликвидацию. Субъектами правонарушений могут быть не только подсанкционные лица, но и третьи стороны.

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — установить правовую ответственность за нарушение и умышленный обход государственных санкций, а также усилить их эффективность для обеспечения национальной безопасности Украины.

Принятие закона будет способствовать превентивному влиянию на лиц, к которым применены санкции, и другим потенциальным нарушителям. Это повысит эффективность санкций, увеличит поступление в госбюджет за счет штрафов и конфискации активов, а также улучшит международное сотрудничество с партнерами в этой сфере.

Что такое экономические санкции?

Экономические санкции – это коммерческие и финансовые ограничения, которые одна или несколько стран вводят против определенного государства, группы или лица с целью изменить их политику или поведение. Они представляют собой вид экономического давления в международных отношениях.

Основная цель санкций – заставить субъекта изменить нежелательную политику или прекратить определенные действия.

Виды санкций включают: