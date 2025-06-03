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Рада поддержала уголовную ответственность за нарушение санкций: что известно
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №12406, вводящий уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. За документ проголосовали 254 народных депутата.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
О законопроекте
Новые нормы предусматривают штрафы и лишение свободы за умышленные и неосторожные нарушения, что усилит санкционную политику Украины и поможет предотвратить новые правонарушения.
Основные положения законопроекта:
- криминализирует нарушение и обход санкций, в том числе финансовых;
- устанавливает ответственность как за умышленные, так и неосторожные действия;
- предусматривает наказание в виде штрафа от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет;
- вводит стоимостный порог в 151,4 тыс. гр. для отделения мелких нарушений;
- дополнительно предусматривает запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, а иногда и конфискацию имущества.
Также законопроект устанавливает ответственность юридических лиц – штрафы, конфискацию имущества или ликвидацию. Субъектами правонарушений могут быть не только подсанкционные лица, но и третьи стороны.
Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — установить правовую ответственность за нарушение и умышленный обход государственных санкций, а также усилить их эффективность для обеспечения национальной безопасности Украины.
Принятие закона будет способствовать превентивному влиянию на лиц, к которым применены санкции, и другим потенциальным нарушителям. Это повысит эффективность санкций, увеличит поступление в госбюджет за счет штрафов и конфискации активов, а также улучшит международное сотрудничество с партнерами в этой сфере.
Что такое экономические санкции?
Экономические санкции – это коммерческие и финансовые ограничения, которые одна или несколько стран вводят против определенного государства, группы или лица с целью изменить их политику или поведение. Они представляют собой вид экономического давления в международных отношениях.
Основная цель санкций – заставить субъекта изменить нежелательную политику или прекратить определенные действия.
Виды санкций включают:
- Запрет торговли (ограничение импорта и экспорта товаров и услуг),
- Финансовые ограничения (замораживание активов, блокирование доступа к финансовым ресурсам),
- Другие ограничения (запрет на ввоз или вывоз отдельных товаров, инвестиций и технологических передач).