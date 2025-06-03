Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення санкцій: що відомо

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №12406, який вводить кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. За документ проголосували 254 народних депутатів.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Про законопроєкт

Нові норми передбачають штрафи та позбавлення волі за умисні та необережні порушення, що посилить санкційну політику України та допоможе запобігти новим правопорушенням.

Основні положення законопроєкту:

криміналізує порушення та обхід санкцій, зокрема фінансових;

встановлює відповідальність як за умисні, так і за необережні дії;

передбачає покарання у вигляді штрафу від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років;

вводить вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відокремлення дрібних порушень;

додатково передбачає заборону на професійну діяльність до 15 років, а інколи й конфіскацію майна.

Також законопроєкт встановлює відповідальність юридичних осіб — штрафи, конфіскацію майна або ліквідацію. Суб’єктами правопорушень можуть бути не лише підсанкційні особи, а й треті сторони.

Згідно з пояснювальною запискою, мета законопроєкту — встановити правову відповідальність за порушення та умисний обхід державних санкцій, а також посилити їх ефективність задля забезпечення національної безпеки України.

Прийняття закону сприятиме превентивному впливу на осіб, до яких застосовані санкції, та інших потенційних порушників. Це підвищить ефективність санкцій, збільшить надходження до держбюджету за рахунок штрафів і конфіскації активів, а також покращить міжнародну співпрацю з партнерами у цій сфері.

Що таке економічні санкції?

Економічні санкції — це комерційні та фінансові обмеження, які одна або кілька країн вводять проти певної держави, групи чи особи з метою змінити їхню політику або поведінку. Вони є видом економічного тиску у міжнародних відносинах.

Основна мета санкцій — змусити суб’єкта змінити небажану політику або припинити певні дії.

Види санкцій включають: