Син Трампа оцінив перспективи біткоїна: може коштувати 1 мільйон доларів

Ерік Трамп заявив, що родина Трампів "любить" та "вірить" у біткоїн-спільноту, яка підтримала його батька, Дональда Трампа, напередодні його другого президентського терміну. Виступаючи на конференції Bitcoin Asia в Гонконзі, він також висловив упевненість, що вартість біткоїна сягне $1 мільйона.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Спільнота біткоїнів прийняла мого батька так, як я ніколи раніше не бачив. І я сподіваюся, що це окупиться сповна, бо ми любимо цю спільноту. Ми віримо в цю спільноту ", — сказав Ерік Трамп, підкреслюючи вдячність родини.

Відповідаючи на питання про перспективи зростання вартості найпопулярнішої у світі криптовалюти, син Трампа заявив: "Безперечно. Біткойн може коштувати 1 мільйон доларів".

Поточного року ціна біткойна зросла на 18%, досягнувши рекордного максимуму в 124 480,82 долара в середині серпня. Цей ріст багато в чому пов'язаний зі сприятливою політикою адміністрації Трампа та високим попитом з боку інституційних інвесторів.

29 серпня на біржі Вinance торгувалася на рівні 109 815,17 доларів, що на 2,79% менше, ніж вчора.

Що відомо про Еріка Трампа?

Ерік Трамп — американський бізнесмен та філантроп, третя дитина і другий син Дональда Трампа від першої дружини Івани Трамп. Він є виконавчим віце-президентом з розвитку та поглинань у The Trump Organization, а також засновником Eric Trump Foundation, яка збирає кошти на підтримку St. Jude Children's Research Hospital. Крім того він керує найбільшим виноробним господарством на Східному узбережжі США Trump Winery.

Нагадаємо, біткоїн зранку 14 серпня встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку у $124 тисяч. Пізніше головна криптовалюта подешевшала на $2 тисячі і на час публікації коштувала майже $122 тисячі.