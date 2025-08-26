Депутат Київради задекларував біткоїни, але "помилився" з вартістю: зараз вони коштують 1,3 млрд грн

Депутат Київської міської ради 12 років тому відобразив у декларації криптоактиви у кількості 398 біткоїнів, але їхня вартість не відповідала реальній ціні, тому Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Станом на квітень 2025 року вони коштували близько 1,276 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє dev.ua.

Згідно з матеріалами справи, депутат Київради нібито купив 398 біткоїнів за 128 000 грн у 2013 році. Ключовий елемент підозри — невідповідність між задекларованими даними та реальною вартістю криптоактивів.

Саме така розбіжність і стала підставою для підозр слідчих про можливе приховування джерел походження активів та легалізацію доходів.

Які дії вжили правоохоронці

слідчі провели обшук у власника автомобіля, пов’язаного з підозрюваним, і вилучили два iPhone (iPhone 13 і iPhone 15 Pro Max), пристрої визнані речовими доказами.

робилися спроби скопіювати вміст телефонів, але їх зупинила "неможливість подолання системи логічного захисту" — фактично, стандартні методи форензики не дали доступу до даних.

Обшуки пройшли у квітні 2025 року, а вже в серпні Верховний суд зобов’язав слідчих ДБР повернути підозрюваному вилучені "айфони", а також автомобіль Toyota Corolla.

У матеріалах досудової справи прізвище депутата не зазначається.

Чиновники задекларували вдвічі більше криптовалюти, але не всі змогли пояснити її походження

У 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше. У 2,2 тис. поданих декларацій за 2024 рік зазначено криптоактиви на 786 млн грн.

Але деякі декларанти намагаються використовувати криптовалюту для «приховування» незаконно набутих статків, тому не змогли пояснити її походження.

Так, за результатами перевірок декларацій виявили такі випадки порушень, зокрема:

ексначальник управління ДМС в Одеській області у декларації за 2023 рік зазначив недостовірні відомості про 37 Bitcoin (BTC) дружини вартістю понад 57,7 млн грн, яку не зміг підтвердити.

ексначальник Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро) у щорічній декларації за 2021 рік зазначив дохід від продажу криптовалюти на понад 2,5 млн грн. За його словами, ці кошти він отримав у результаті відчуження цифрового активу у відділенні обміну валют, але під час повної перевірки з’ясувалося, що фактичного отримання зазначених коштів не було.

заступник директора ДП “Зал офіційних делегацій” у деклараціях за 2022, 2023 роки зазначив про наявність у нього 10 Bitcoin (BTC) вартістю понад 5,8 млн грн. Посадовець не надав підтверджуючих документів щодо відображеного активу, разом з тим зазначив, що помилився під час заповнення декларацій.

У кого більше всіх токенів

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Також варто зазначити, що є декілька екс-чиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.

Нардеп задекларував чужу криптовалюту

У 2024 році НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік чинному народному депутату від партії "Слуга народу" Олександру Маріковському.

У 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

Разом з тим, НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до Маріковського.