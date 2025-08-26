Депутат Киевского городского совета задекларировал биткоинов на 1,3 млрд грн

Депутат Киевского городского совета 12 лет назад отразил в декларации криптоактивы в количестве 398 биткоинов, но их стоимость не соответствовала реальной цене, поэтому Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. По состоянию на апрель 2025 года они стоили около 1,276 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает dev.ua.

Согласно материалам дела, депутат Киевсовета якобы купил 398 биткоинов за 128 000 грн в 2013 году. Ключевой элемент подозрения – несоответствие между задекларированными данными и реальной стоимостью криптоактивов.

Именно такое расхождение и послужило основанием для подозрений следователей о возможном сокрытии источников происхождения активов и легализации доходов.

Какие действия предприняли правоохранители

следователи провели обыск у владельца автомобиля, связанного с подозреваемым, и изъяли два iPhone (iPhone 13 и iPhone 15 Pro Max), устройства признаны вещественными подтверждениями.

предпринимались попытки скопировать содержимое телефонов, но их остановила "невозможность преодоления системы логической защиты" - фактически стандартные методы форензики не дали доступа к данным.

Обыски прошли в апреле 2025 года, а уже в августе Верховный суд обязал следователей ГБР вернуть подозреваемому изъятые "айфоны", а также автомобиль Toyota Corolla.

В материалах досудебного дела фамилия депутата не указывается.

Чиновники задекларировали вдвое больше криптовалюты, но не все смогли объяснить ее происхождение

В 2024 году чиновники зарегистрировали в своих декларациях на 49% больше криптовалюты, чем годом ранее. В 2,2 тыс. поданных деклараций за 2024 год отмечены криптоактивы на 786 млн грн.

Но некоторые декларанты пытаются использовать криптовалюту для "сокрытия" незаконно приобретенного состояния, поэтому не смогли объяснить ее происхождение.

Так, по результатам проверок деклараций выявили следующие случаи нарушений, в частности:

экс-начальник управления ДМС в Одесской области в декларации за 2023 год указал недостоверные сведения о 37 Bitcoin (BTC) жене стоимостью свыше 57,7 млн грн, которую не смог подтвердить.

экс-начальник Юго-Восточного межрегионального управления юстиции (г. Днепр) в ежегодной декларации за 2021 год отметил доход от продажи криптовалюты более чем на 2,5 млн грн. По его словам, эти средства он получил в результате отчуждения цифрового актива в отделении обмена валют, но в ходе полной проверки выяснилось, что фактического получения указанных средств не было.

заместитель директора ГП "Зал официальных делегаций" в декларациях за 2022, 2023 годы указал о наличии у него 10 Bitcoin (BTC) стоимостью свыше 5,8 млн грн. Чиновник не предоставил подтверждающих документов относительно отраженного актива, вместе с тем отметил, что ошибся при заполнении деклараций.

У кого больше всех токенов

Больше всего биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен. В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель – он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен. А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора. Виталий Бровко — в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Также стоит отметить, что есть несколько экс-чиновников, которые могли бы попасть в топ, но указали, что потеряли доступ к своим криптоактивам. 380.95 биткоинов - рекордную сумму среди украинских чиновников - в 2021 году отметил и потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Срамного. Это около 1,33 млрд грн в гривневом эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2025 года.

Больше эфириума — 1 800 единиц или более 140 млн грн по состоянию на 1 апреля текущего года — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. Впрочем, в прошлогодней декларации чиновник отметил, что потерял доступ к своим достояниям.

Нардеп задекларировал чужую криптовалюту

В 2024 году НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Александру Мариковскому.

В 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года.

Вместе с тем, НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек действительно ему не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к Мариковскому.