Україна та МВФ шукатимуть оптимальні рішення подальшого фінансування

Найближчими тижнями відбудуться консультації на технічному рівні між командами України та Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб максимально деталізувати параметри нової програми.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава Національного банку України Андрій Пишний.

Він зауважив, що місія МВФ завершила свій робочий візит до Києва, який був насичений низкою важливих експертних зустрічей, під час яких сторони обговорили макроекономічну ситуацію, стан фінансового сектору, виконання структурних реформ, фінансові потреби України на наступні роки.

Окремо сторони зосередилися на проміжних результатах виконання поточної програми EFF та перспективах започаткування нової програми для подальшої підтримки України.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

За словами очільника НБУ, команда МВФ сповна відчула контекст війни, бо повинна була кожної ночі спускатися в бомбосховище.

"Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми. Також починаємо готуватися до участі в щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, під час яких продовжимо діалог із партнерами щодо сталої підтримки нашої держави", - зауважив Пишний.

Він додав, що Україна та МВФ шукатимуть оптимальні рішення та баланси стосовно подальшої програми фінансування.

"Ми й надалі розраховуємо на виняткове лідерство МВФ та наше успішне партнерство для збереження макрофінансової стабільності на шляху України до миру", - підсумував Пишний.

Про нову програму МВФ

Сергій Ніколайчук, перший заступник голови Національного банку України, повідомив, що потенційна нова програма співпраці України з МВФ, яка матиме довший горизонт планування, має більше шансів відповідати внутрішнім параметрам Фонду.

Він зазначив, що продовження високих безпекових ризиків і значних видатків на оборону в 2026 році ускладнює дев'ятий перегляд поточної програми EFF, тому нова ініціатива має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції.

Ніколайчук підкреслив, що потенційна нова програма співпраці з МВФ має стати логічним продовженням чинної та залишатиметься сфокусованою на забезпеченні макроекономічної і фінансової стабільності. Водночас вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та оборонних видатків.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.