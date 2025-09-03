Місія МВФ розпочала роботу в Києві

До Києва прибула делегація Міжнародного валютного фонду. Візит триватиме близько тижня та передбачає низку зустрічей.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано. Буду радий побачитися в місті протягом наступних 7-8 днів", - повідомив він.

Про нову програму МВФ

Сергій Ніколайчук, перший заступник голови Національного банку України, повідомив, що потенційна нова програма співпраці України з МВФ, яка матиме довший горизонт планування, має більше шансів відповідати внутрішнім параметрам Фонду.

Він зазначив, що продовження високих безпекових ризиків і значних видатків на оборону в 2026 році ускладнює дев'ятий перегляд поточної програми EFF, тому нова ініціатива має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції.

"Якщо говорити про якусь перспективу наступних років, ця програма має більше фокусуватися на створенні умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом", – сказав він.

Ніколайчук підкреслив, що у фінансовому секторі планується реалізація проєктів зі створення інфраструктури фінансових ринків, яка стане фундаментом для відновлення економіки.

Він зазначив, що потенційна нова програма співпраці з МВФ має стати логічним продовженням чинної та залишатиметься сфокусованою на забезпеченні макроекономічної і фінансової стабільності. Водночас вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та оборонних видатків.

Ніколайчук також наголосив на важливості збереження дизайну програми як частини ширшого фінансового пакета за участі міжнародних партнерів, де МВФ відіграє провідну роль у консолідації зусиль.

Зауважимо, Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.