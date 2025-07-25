Україна і МВФ обговорять бюджет-2026 та можливу нову програму підтримки

У найближчі тижні представники Міжнародного валютного фонду та уряду України планують провести новий раунд обговорень щодо державного бюджету на 2026 рік, а також оцінки фінансових потреб країни у середньостроковій перспективі.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише "Укрінформ".

За її словами, у межах запланованих дискусій сторони мають намір "скласти комплексну картину" майбутнього фінансування України. Обговорення включатимуть не лише параметри бюджету, але й оцінку ресурсів, необхідних для покриття дефіциту та підтримки економіки під час війни.

Ініціатива активізувати переговори з МВФ пов’язана із заявою прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про ймовірну потребу у новій програмі співпраці з Фондом. Вона наголосила, що чинна чотирирічна програма розширеного фінансування EFF обсягом близько 16 мільярдів доларів діє до 2027 року, однак з огляду на невизначеність тривалості війни, уряд розглядає можливість звернення по додаткове фінансування.

"Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що у нас буде нова програма МВФ", — зазначила Свириденко.

Очікується, що подальші переговори щодо перегляду діючої програми та потенційного нового плану розпочнуться вже у серпні.

Нагадаємо, НБУ прогнозує збереження міжнародної підтримки України. У 2025 році очікується надходження приблизно $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги, з яких країна вже отримала майже $24 млрд.