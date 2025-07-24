Україна вже отримала майже $24 млрд міжнародної допомоги: скільки очікується до кінця року

Національний банк прогнозує збереження міжнародної підтримки України. У 2025 році очікується надходження приблизно $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги, з яких країна вже отримала майже $24 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ

За даними нацрегулятора, cеред решти $30 млрд найбільші надходження до кінця року очікуються в межах програм ERA Loans ($18 млрд) та Ukraine Facility ($8 млрд).

"Подальші обсяги фінансування можуть варіюватися залежно від потреб України в підтриманні обороноздатності та відбудові. Базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд доларів США міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд доларів США у 2027 році. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти – перемовини тривають", — пояснили в НБУ.

У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання належного рівня міжнародних резервів. За прогнозом НБУ це — близько 45 млрд доларів у 2026−2027 роках, що дасть змогу забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку, контрольованість очікувань економічних агентів і поступове зниження інфляції.

"У разі швидшої нормалізації безпекових умов і нижчих бюджетних видатків на оборону потреби України в обсягах офіційної зовнішньої допомоги для підтримання обороноздатності можуть бути меншими", — зауважили в НБУ.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.