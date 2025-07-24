Украина уже получила около $24 млрд международной помощи: сколько ожидается до конца года

Национальный банк прогнозирует сохранение международной поддержки Украины. В 2025 году ожидается поступление примерно $54 млрд внешней финансовой помощи, из которых страна уже получила около $24 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

По данным нацрегулятора, среди оставшихся $30 млрд наибольшие поступления до конца года ожидаются в рамках программ ERA Loans ($18 млрд) и Ukraine Facility ($8 млрд).

"Дальнейшие объемы финансирования могут варьироваться в зависимости от потребностей Украины в поддержании обороноспособности и восстановлении. Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает получение 35 млрд долларов США международной помощи в 2026 году и 30 млрд долларов США в 2027 году. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, относительно остальных - переговоры продолжаются", - объяснили в НБУ.

В Нацбанке считают, что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания должного уровня международных резервов. По прогнозу НБУ это около 45 млрд долларов в 2026-2027 годах, что позволит обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке, контролируемость ожиданий экономических агентов и постепенное снижение инфляции.

"В случае более быстрой нормализации условий безопасности и низших бюджетных расходов на оборону потребности Украины в объемах официальной внешней помощи для поддержки обороноспособности могут быть меньше", — отметили в НБУ.

Напомним, 18 июля сообщалось, что Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.