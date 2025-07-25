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Украина и МВФ обсудят бюджет-2026 и возможную новую программу поддержки

МВФ
МВФ и Украина обсудят бюджет-2026 / Depositphotos

В ближайшие недели представители Международного валютного фонда и правительства Украины планируют провести новый раунд обсуждений по государственному бюджету на 2026 год, а также оценку финансовых потребностей страны в среднесрочной перспективе.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет "Укринформ".

По ее словам, в рамках запланированных дискуссий стороны намерены составить комплексную картину будущего финансирования Украины. Обсуждение будут включать не только параметры бюджета, но и оценку ресурсов, необходимых для покрытия дефицита и поддержки экономики во время войны.

Инициатива активизировать переговоры с МВФ связана с заявлением премьер-министра Юлии Свириденко о вероятной потребности в новой программе сотрудничества с Фондом. Она подчеркнула, что действующая четырехлетняя программа расширенного финансирования EFF объемом около 16 миллиардов долларов действует до 2027 года, однако, учитывая неопределенность продолжительности войны, правительство рассматривает возможность обращения за дополнительном финансированием.

"Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, очень вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - отметила Свириденко.

Ожидается, что дальнейшие переговоры по пересмотру действующей программы и потенциального нового плана начнутся уже в августе.

Напомним,   НБУ прогнозирует сохранение международной поддержки Украины. В 2025 году ожидается поступление примерно $54 млрд внешней финансовой помощи, из которых страна уже получила около $24 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко