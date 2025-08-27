- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство одобрило обмен информацией о доходах с цифровых платформ: что изменится для украинцев
Кабмин одобрил законопроект, позволяющий Украине автоматически обмениваться налоговой информацией о доходах, полученных на цифровых платформах, с другими странами. Неофициально его называют законопроектом "о налоге на OLX".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.
В ведомстве отметили, что законопроект обеспечит присоединение Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo .
Информация о доходах пользователей цифровых платформ, налоговых резидентов Украины, будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и от иностранных налоговых органов.
Новые правила налогообложения:
- Льготная ставка НДФЛ до 5%: Она будет применяться для физических лиц, имеющих специальный банковский счет для доходов с платформ, не самозанятых и не имеющих наемных работников. Годовой доход таких лиц не должен превышать 834 минимальных зарплат (примерно 6,7 млн грн).
- Ставка 18%: Общая ставка НДФЛ будет применяться для тех, кто не отвечает указанным выше условиям (например, имеет наемных работников).
- Если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тыс. евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.
- Доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года – 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом .
Преимущества новых правил:
- Для общества: повышение доверия к налоговой системе благодаря соответствию международным стандартам.
- Для бизнеса и плательщиков: упрощение администрирования и уменьшение рисков налогового контроля (проверок) со стороны налоговых органов для пользователей и операторов платформ.
- Для государства: усиление борьбы с теневой экономикой посредством повышения уровня прозрачности доходов.
В Минфине добавили, что все предложенные нормы направлены на развитие цифровой экономики, повышение налоговой культуры среди налогоплательщиков и обеспечение международной налоговой прозрачности в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР.
Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать данные о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу (ГНС) отчет об их доходах.