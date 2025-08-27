Правительство одобрило обмен информацией о доходах с цифровых платформ: что изменится для украинцев

Кабмин одобрил законопроект, позволяющий Украине автоматически обмениваться налоговой информацией о доходах, полученных на цифровых платформах, с другими странами. Неофициально его называют законопроектом "о налоге на OLX".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

В ведомстве отметили, что законопроект обеспечит присоединение Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo .

Информация о доходах пользователей цифровых платформ, налоговых резидентов Украины, будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и от иностранных налоговых органов.

Новые правила налогообложения:

Льготная ставка НДФЛ до 5%: Она будет применяться для физических лиц, имеющих специальный банковский счет для доходов с платформ, не самозанятых и не имеющих наемных работников. Годовой доход таких лиц не должен превышать 834 минимальных зарплат (примерно 6,7 млн грн).

Общая ставка НДФЛ будет применяться для тех, кто не отвечает указанным выше условиям (например, имеет наемных работников). Если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тыс. евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года – 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом .

Преимущества новых правил:

Для общества: повышение доверия к налоговой системе благодаря соответствию международным стандартам.

упрощение администрирования и уменьшение рисков налогового контроля (проверок) со стороны налоговых органов для пользователей и операторов платформ. Для государства: усиление борьбы с теневой экономикой посредством повышения уровня прозрачности доходов.

В Минфине добавили, что все предложенные нормы направлены на развитие цифровой экономики, повышение налоговой культуры среди налогоплательщиков и обеспечение международной налоговой прозрачности в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать данные о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу (ГНС) отчет об их доходах.