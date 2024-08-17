Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут отчитываться о доходах пользователей

В Украине планируют обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать данные о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчет об их доходах. Об этом сообщает Минфин.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями компаний-операторов цифровых платформ по концепции новой отчетности

В рамках встречи было рассмотрено, как именно операторам платформ следует собирать данные о пользователях и представлять ежегодные отчеты об их доходах в Государственную налоговую службу.

Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков”, – отметила Светлана Воробей.

Автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, будет производиться в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене информацией о таких доходах (Многостороннее соглашение DPI).

В настоящее время участниками этого соглашения являются 26 стран, большинство из которых являются государствами-членами Европейского Союза.

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