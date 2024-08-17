Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов’яжуть звітувати про доходи користувачів

В Україні планують зобов'язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та додатки для продажу товарів і послуг, збирати дані про користувачів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи. Про це повідомляє Мінфін.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей обговорила з представниками компаній-операторів цифрових платформ щодо концепції нової звітності

У рамках зустрічі було розглянуто, як саме операторам платформ слід буде збирати дані про користувачів і подавати щорічні звіти про їхні доходи до Державної податкової служби.

“Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків”, – зазначила Світлана Воробей.

Автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, буде проводитися відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про такі доходи (Багатостороння угода DPI).

На даний момент учасниками цієї угоди є 26 країн, більшість з яких є державами-членами Європейського Союзу.

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