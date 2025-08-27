Уряд схвалив обмін інформацією про доходи з цифрових платформ: що зміниться для українців

Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє Україні автоматично обмінюватися податковою інформацією про доходи, отримані на цифрових платформах, із іншими країнами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Документ розроблено для виконання міжнародних зобов'язань перед МВФ та імплементації Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

У відомстві зазначили, що законопроєкт забезпечить приєднання України до глобальної системи обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo.

Інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до ДПС як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів.

Нові правила оподаткування:

Пільгова ставка ПДФО до 5%: Вона застосовуватиметься для фізичних осіб, які мають спеціальний банківський рахунок для доходів з платформ, не є самозайнятими та не мають найманих працівників. Річний дохід таких осіб не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн).

Вона застосовуватиметься для фізичних осіб, які мають спеціальний банківський рахунок для доходів з платформ, не є самозайнятими та не мають найманих працівників. Річний дохід таких осіб не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн). Ставка 18%: Загальна ставка ПДФО застосовуватиметься для тих, хто не відповідає зазначеним вище умовам (наприклад, має найманих працівників).

Загальна ставка ПДФО застосовуватиметься для тих, хто не відповідає зазначеним вище умовам (наприклад, має найманих працівників). Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року - 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Переваги нових правил:

Для суспільства: підвищення довіри до податкової системи завдяки відповідності міжнародним стандартам.

підвищення довіри до податкової системи завдяки відповідності міжнародним стандартам. Для бізнесу і платників: спрощення адміністрування та зменшення ризиків щодо податкового контролю (перевірок) з боку податкових органів для користувачів і операторів платформ.

спрощення адміністрування та зменшення ризиків щодо податкового контролю (перевірок) з боку податкових органів для користувачів і операторів платформ. Для держави: посилення боротьби з тіньовою економікою через підвищення рівня прозорості доходів.

В Мінфіні додали, що всі запропоновані норми спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури серед платників податків та забезпечення міжнародної податкової прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

Нагадаємо, в квітні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують зобов'язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та додатки для продажу товарів і послуг, збирати дані про користувачів і щорічно подавати до Державної податкової служби (ДПС) звіт про їхні доходи.