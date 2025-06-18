Податок на доходи з OLX та Prom: Гетманцев назвав переваги законопроєкту

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Документ зменшить наявну податкову ставку з 18% до 5%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев назвав "вигоди" нового податку

Нардеп детальніше розповів про так званий "податок на OLX".

За словами Гетманцева, парламент отримав від уряду законопроєкт, в якому пропонується порядок оподаткування цифрових платформ. Там передбачено, що цифрові платформи повинні звітувати про операції, які на них здійснюються, і утримувати податки з тих, хто користується ними. Це стосується і послуг і товарів.

В українському законодавстві, як стверджує нардеп, є стара чинна норма, за якою угоди з продажу будь-якого майна оподатковуються за загальною ставкою ПДФО.

"Нинішня опозиція, яка намагається сіяти паніку серед людей, замовчує, що є стара діюча норма, за якою операції з продажу будь-якого майна (і не тільки через інтернет, а взагалі будь-яких вживаних речей) оподатковуються за загальною ставкою ПДФО", - зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що натомість законопроєкт уряду передбачає зменшення ставки з 18% до 5%.

"Тому тут мова не про драконівський законопроєкт, а про драконівську норму, яку ще давно ввели в Податковий кодекс. Просто ніхто про неї не згадував, і ніхто не хоче визнавати, що це була їх рук справа", - підкреслив нардеп.

Він додав, що депутати ніколи не допустять того, щоб українці платили податки за продаж особистих речей.

Оподаткування доходів з цифрових платформ: що відомо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka, тощо.

Документом передбачена пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. Обов’язки податкового агента покладаються на операторів платформ.

Під оподаткування підпадають такі види діяльності:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують зобов'язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та додатки для продажу товарів і послуг, збирати дані про користувачів і щорічно подавати до Державної податкової служби (ДПС) звіт про їхні доходи.

Разом із тим, податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси і запевняє, що українців не штрафуватимуть за продаж особистих речей на інтернет-платформах, оскільки це не вважається підприємницькою діяльністю.