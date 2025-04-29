Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів з цифрових платформ: що відомо

Кабмін 29 квітня схвалив законопроєкт про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Документом передбачена пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. Обов’язки податкового агента покладаються на операторів платформ.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Після ухвалення законопроєкту, який невдовзі мають передати на розгляд Верховній Раді, оподаткуванню підлягатимуть усі доходи, які українці отримуватимуть через цифрові платформи.

"Оподаткування доходів фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи є важливою частиною сучасної фінансової політики", — зазначили у міністерстві.

Право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за пільговою ставкою у 5% має платник податку-резидент, який відповідає таким вимогам:

має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;

здійснює розрахунки з використанням такого рахунку;

не є самозайнятою особою; не використовує працю найманих осіб;

обсяг доходу, отриманий платником податку протягом календарного року, не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 6,7 мільйонів гривень станом на 01.01.2025 рік);

не здійснює продаж підакцизних товарів.

Крім того, якщо протягом календарного року здійснено не більше 3 продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2000 євро, фізична особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати існуючі поточні рахунки, відкриті для власних потреб. В такому випадку ставка оподаткування становитиме 5 %. При цьому податковим агентом фізичної особи – підзвітного продавця щодо доходів від здійснення звітної діяльності також є оператор платформи, через яку здійснюється звітна діяльність.

Які штрафи передбачені?

Також у документі, повний текст якого опублікував нардеп Ярослав Железняк, йдеться про те, що неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей відповідним контролюючим органам тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

Неподання підзвітним оператором платформ звіту про доходи підзвітних продавців тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (зараз ця сума дорівнює 800 тисяч гривень). При цьому, сплата такого штрафу не звільняє підзвітного оператора платформи від обов’язку подання звіту про доходи підзвітних продавців.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують зобов'язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та додатки для продажу товарів і послуг, збирати дані про користувачів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи.