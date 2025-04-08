Контроль за торгівлею в інтернеті: чи загрожує українцям штраф за продаж речей на OLX та Prom

Українців не штрафуватимуть за продаж особистих речей на інтернет-платформах. Це не вважається підприємницькою діяльністю.

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Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Там зауважують, що інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки українців, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності.

Українці можуть продавати вживані речі без сплати податків

У ДПС наголосили, що посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.

Як пояснили податківці, продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства.

"Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж", - уточнили у податковій.

ДПС вкотре закликає суб’єктів господарювання, які залишаються в «тіні», привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства самостійно та добровільно:

офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Податкова почала відстежувати грошові перекази за продаж товарів в інтернеті

Податкова служба розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує українців та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази.

Зокрема, ДПС отримує дані про: