Контроль за торговлей в интернете: грозит ли украинцам штраф за продажу вещей на OLX и Prom

Украинцев не будут штрафовать за продажу личных вещей на интернет-платформах. Это не считается предпринимательской деятельностью.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Там отмечают, что информация, распространенная рядом медиа, о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета украинцев, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.

Украинцы могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов

В ГНС подчеркнули, что усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.

Как пояснили налоговики, продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.

"Лишь систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", — уточнили в налоговой.

ДПС еще раз призывает остающихся в «тени» субъектов хозяйствования привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно и добровольно:

официально зарегистрироваться как предприятие;

производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Налоговая начала отслеживать денежные переводы за продажу товаров в интернете

Налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает украинцев и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.

В частности, ГНС получает данные о: