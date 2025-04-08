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Контроль за торговлей в интернете: грозит ли украинцам штраф за продажу вещей на OLX и Prom
Украинцев не будут штрафовать за продажу личных вещей на интернет-платформах. Это не считается предпринимательской деятельностью.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Там отмечают, что информация, распространенная рядом медиа, о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета украинцев, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.
Украинцы могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов
В ГНС подчеркнули, что усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.
Как пояснили налоговики, продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.
"Лишь систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", — уточнили в налоговой.
ДПС еще раз призывает остающихся в «тени» субъектов хозяйствования привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно и добровольно:
- официально зарегистрироваться как предприятие;
- производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
- соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
Налоговая начала отслеживать денежные переводы за продажу товаров в интернете
Налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает украинцев и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.
В частности, ГНС получает данные о:
- граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
- физических лиц – предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.