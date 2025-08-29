- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Утвержден портфель инвестиций Украины на 2026 год: какие проекты будут финансировать
Стратегический инвестиционный совет утвердил Единый проектный портфель (ЕПП) публичных инвестиций государства на 2026 год. Этот документ, сформированный на основе среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций на 2026-2028 годы, впервые объединяет как программы, так и отдельные проекты.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Как отметил министр экономики Украины Алексей Соболев, это решение позволит сделать использование бюджетных средств более прозрачным, усилить доверие международных партнеров и привлечь новые инвестиции, в частности, через механизмы государственно-частного партнерства.
В ЕПП вошли 149 проектов и программ, прошедших тщательную оценку. Среди них:
75 действующих проектов и программ (финансировавшихся в 2025 году); 74 новых проекта и программы.
Одобренный портфель охватывает ключевые направления для развития Украины, в частности:
- инфраструктура: транспорт; энергетика; муниципальные услуги;
- социальная сфера: образование, здравоохранение, жилье;
- государственное управление: публичные финансы, диджитализация и судопроизводство.
Справочно
В июле текущего года Кабмин утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026-2028 годы, в котором определены 12 приоритетных отраслей и 51 приоритетное направление для публичного инвестирования, которые стали основой формирования Единого проектного портфеля публичных инвестиций государства.
Ранее Национальный банк, правительственные ведомства и финансовые регуляторы Украины утвердили обновленную "Стратегию развития финансового сектора". Документ определяет общие приоритеты сохранения макроэкономической стабильности, привлечения инвестиций и дальнейшей интеграции Украины в ЕС.