Утвержден портфель инвестиций Украины на 2026 год: какие проекты будут финансировать

человек, документы
Украина утвердила единый портфель инвестпроектов / Freepik

Стратегический инвестиционный совет утвердил Единый проектный портфель (ЕПП) публичных инвестиций государства на 2026 год. Этот документ, сформированный на основе среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций на 2026-2028 годы, впервые объединяет как программы, так и отдельные проекты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как отметил министр экономики Украины Алексей Соболев, это решение позволит сделать использование бюджетных средств более прозрачным, усилить доверие международных партнеров и привлечь новые инвестиции, в частности, через механизмы государственно-частного партнерства.

В ЕПП вошли 149 проектов и программ, прошедших тщательную оценку. Среди них:

75 действующих проектов и программ (финансировавшихся в 2025 году); 74 новых проекта и программы.

Одобренный портфель охватывает ключевые направления для развития Украины, в частности:

  • инфраструктура: транспорт; энергетика; муниципальные услуги;
  • социальная сфера: образование, здравоохранение, жилье;
  • государственное управление: публичные финансы, диджитализация и судопроизводство.

Справочно

В июле текущего года Кабмин утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026-2028 годы, в котором определены 12 приоритетных отраслей и 51 приоритетное направление для публичного инвестирования, которые стали основой формирования Единого проектного портфеля публичных инвестиций государства.

Ранее Национальный банк, правительственные ведомства и финансовые регуляторы Украины утвердили обновленную "Стратегию развития финансового сектора". Документ определяет общие приоритеты сохранения макроэкономической стабильности, привлечения инвестиций и дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Автор:
Татьяна Ковальчук