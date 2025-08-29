Затверджено портфель інвестицій України на 2026 рік: які проєкти фінансуватимуть

Стратегічна інвестиційна рада затвердила Єдиний проєктний портфель (ЄПП) публічних інвестицій держави на 2026 рік. Цей документ, сформований на основі середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки, вперше об'єднує як програми, так і окремі проєкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначив міністр економіки України Олексій Соболєв, це рішення дозволить зробити використання бюджетних коштів прозорішим, посилити довіру міжнародних партнерів та залучити нові інвестиції, зокрема через механізми державно-приватного партнерства.

До ЄПП увійшло 149 проєктів та програм, які пройшли ретельну оцінку. Серед них:

75 діючих проєктів та програм (які фінансувалися у 2025 році); 74 нових проєкти та програми.

Схвалений портфель охоплює ключові напрями для розвитку України, зокрема:

інфраструктура: транспорт, енергетика, муніципальні послуги;

соціальна сфера: освіта, охорона здоров'я, житло;

освіта, охорона здоров'я, житло; державне управління: публічні фінанси, діджиталізація та судочинство.

Довідково

У липні поточного року Кабмін затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026–2028 роки, у якому визначено 12 пріоритетних галузей та 51 пріоритетний напрям для публічного інвестування, що стали основою формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

Раніше Національний банк, урядові відомства та фінансові регулятори України затвердили оновлену “Стратегію розвитку фінансового сектору”. Документ визначає спільні пріоритети для збереження макроекономічної стабільності, залучення інвестицій та подальшої інтеграції України в ЄС.