МВФ в этом месяце продолжит переговоры о новой программе с Украиной в Вашингтоне: что известно

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президента Украины Владимир Зеленский, 2023 год. Фото: МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) воздерживается от комментариев относительно конкретных деталей возможной будущей программы с Украиной. Переговоры по ней продолжатся во время ежегодного собрания фонда в Вашингтоне 13-18 октября этого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак.

Козак подтвердила: "В соответствии с нашей стандартной практикой, мы ожидаем встреч с представителями украинской власти во время ежегодных встреч, поэтому наши обсуждения, конечно, продолжатся в то время".

Она напомнила, что украинские власти официально обратились с просьбой о новой программе с МВФ 9 сентября. После запроса сотрудники фонда активно взаимодействуют с украинской стороной.

По ее словам, с любым новым запросом на программу МВФ новое соглашение потребует договоренностей относительно определенных политических мер, а также достаточного финансирования.

"В случае Украины мы также ведем переговоры с партнерами и донорами Украины, и нам также понадобятся гарантии финансирования новой программы", — сообщила Козак.

Как только эти условия будут согласованы, достигнуто соглашение на уровне персонала и получены гарантии, программу можно будет подать на утверждение Совету исполнительных директоров.

Напомним, Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $150-170 млрд для новой четырехлетней программы с Международным валютным фондом .

Татьяна Ковальчук