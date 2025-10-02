Запланована подія 2

МВФ цього місяця продовжить переговори про нову програму з Україною у Вашингтоні: що відомо

Володимир Зеленський, Крісталіна Георгієва, прапор України, прапор МВФ
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва і президента України Володимир Зеленський, 2023 рік. Фото: МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) наразі утримується від коментарів щодо конкретних деталей можливої майбутньої програми з Україною. Переговори щодо неї продовжаться під час щорічних зборів фонду у Вашингтоні 13-18 жовтня цього року.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву директорки МВФ з комунікацій Джулі Козак.

Козак підтвердила: "Відповідно до нашої стандартної практики, ми очікуємо зустрічей з представниками української влади під час щорічних зустрічей, тому наші обговорення, звичайно, продовжаться в той час".

Вона нагадала, що українська влада офіційно звернулася з проханням про нову програму з МВФ 9 вересня. Після цього запиту співробітники фонду активно взаємодіють з українською стороною.

За її словами, з будь-яким новим запитом на програму МВФ, нова угода вимагатиме домовленостей щодо певних політичних заходів, а також достатнього фінансування.

"У випадку України ми також ведемо переговори з партнерами та донорами України, і нам також знадобляться гарантії фінансування для нової програми", — повідомила Козак.

Як тільки ці умови будуть погоджені, досягнута угода "на рівні персоналу" та отримані гарантії, програму можна буде подати на затвердження Раді виконавчих директорів.

Нагадаємо, Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на рівні $150-170 млрд для нової чотирирічної програми з Міжнародним валютним фондом

Автор:
Тетяна Ковальчук