Бизнес отреагировал на назначение Александра Цивинского директором БЭБ: чего ждут

Европейская Бизнес Ассоциация приветствовала назначение Александра Цивинского новым руководителем Бюро экономической безопасности, отметив необходимость аналитического подхода в работе бюро и конструктивного диалога с бизнесом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБА.

ЕБА поддержала это назначение и выразила надежду, что обновленное руководство бюро сосредоточится на аналитической работе, сотрудничестве с налоговой и таможенной службами, а также активном диалоге с представителями гражданского общества.

Ассоциация подчеркнула, что бизнес давно выступает за перезагрузку БЭБ для повышения эффективности и уменьшения коррупционных рисков.

В частности, речь идет о предотвращении давления на добросовестных налогоплательщиков, избегании безосновательных уголовных производств и защите деловой репутации.

Кроме того, в ЕБА ожидают, что новое руководство БЭБ уделит особое внимание борьбе с контрабандой, нелегальной торговлей подакцизными товарами и другими теневыми схемами, негативно влияющими на конкурентную среду.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 6 августа назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.