Бізнес відреагував на призначення Олександра Цивінського директором БЕБ: чого очікують

Європейська Бізнес Асоціація привітала призначення Олександра Цивінського новим очільником Бюро економічної безпеки, наголосивши на необхідності аналітичного підходу в роботі бюро та конструктивного діалогу з бізнесом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБА.

ЄБА підтримала це призначення та висловила сподівання, що оновлене керівництво бюро зосередиться на аналітичній роботі, співпраці з податковою та митною службами, а також активному діалозі з представниками громадянського суспільства.

Асоціація наголосила, що бізнес давно виступає за перезавантаження БЕБ задля підвищення ефективності та зменшення корупційних ризиків.

Зокрема, йдеться про запобігання тиску на сумлінних платників податків, уникнення безпідставних кримінальних проваджень та захист ділової репутації.

Крім того, у ЄБА очікують, що нове керівництво БЕБ приділить особливу увагу боротьбі з контрабандою, нелегальною торгівлею підакцизними товарами та іншими тіньовими схемами, які негативно впливають на конкурентне середовище.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.