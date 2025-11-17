Представители МВФ открыто заявляют о потере доверия к власти после коррупционного скандала

Представители Международного валютного фонда (МВФ) из-за коррупционного скандала в энергетике открыто заявляют о потере доверия к украинским властям во время переговоров о новой программе сотрудничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он рассказал, что встретился с представителями миссии МВФ.

Напомним, миссия МВФ сегодня начала работу в Украине по запуску новой программы расширенного финансирования (EFF).

Утрата доверия

Гетманцев заметил, что наверняка это самая тяжелая встреча за все время, тяжелее даже чем в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России.

"Большая наша проблема — потеря доверия партнеров, в связи с последними коррупционными скандалами, о чем партнеры говорят открыто. Доверие — это создаваемый годами капитал и потерять который можно в одно недостойное мгновение", - подчеркнул Гетманцев.

Он надеется, что сегодня есть шанс восстановить доверие быстрыми и решительными действиями по очистке властной вертикали, от тех «менеджеров», которые оказались эффективными не в том, что было нужно.

"И если мы не сделаем этого и потеряем шанс - можем потерять страну. Наши огромные потребности (умышленно не буду спекулировать цифрами) в финансировании на ближайшие годы никто покрывать не будет", - убежден Гетманцев.

Он добавил, что, чтобы получить поддержку, властям придется провести реальные, но нужные реформы и взять на себя очень тяжелые решения.

Ранее в МВФ заявляли, что новейшие разоблаченные факты коррупции в энергетическом секторе Украины подчеркивают важность продвижения антикоррупционных реформ. Защита антикоррупционных институций является критически важным элементом для Украины, которая продолжает зависеть от поддержки международного сообщества.

О новой программе МВФ

МВФ пока воздерживается от комментариев по поводу конкретных деталей возможной будущей программы с Украиной.

Новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на четыре года (с 2026 по 2029 год).

МВФ убедил правительство Украины пересмотреть дефицит финансирования до конца 2027 года. Озвучивается сумма в 65 млрд долларов.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования. Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки

Переговоры по следующему пакету финансирования могут оказаться сложными, поскольку МВФ нуждается в гарантиях от союзников Украины, что они начнут использовать замороженные российские активы для обеспечения финансовой помощи.

МВФ выражал обеспокоенность рядом бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может достичь $8 миллиардов. В частности, фонд беспокоят налоговые льготы для бизнеса, а также предложение о бесплатном проезде по железной дороге.

В частности, МВФ: