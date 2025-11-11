Переговоры о новом кредитном пакете: МВФ обеспокоен налоговыми льготами Украины — Вloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) выражает обеспокоенность рядом бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может достичь $8 миллиардов. В частности, фонд беспокоят налоговые льготы для бизнеса, а также предложение о бесплатном проезде по железной дороге.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Что беспокоит МВФ?

По словам источников, знакомых с обсуждениями, наибольшее беспокойство у МВФ вызвали:

налоговые льготы для перерабатывающей промышленности;

налоговые льготы для самозанятых предпринимателей (ФОП);

предложение предоставить украинцам бесплатный проезд поездом на расстояние до 3000 км.

Кредитор утверждает, что эти меры могут негативно сказаться на и без того нестабильном финансовом положении Киева.

Ключевые требования МВФ

Фонд, ранее оценивший общие потребности Украины в финансировании до конца 2029 года примерно в $65 миллиардов, выдвигает ряд требований, которые могут "затмить" новые переговоры. Так МВФ:



требует отказаться от практики предложения льготного снижения цен для потребителей;

настаивает на сокращении теневой экономики (оцениваемой более чем в 30% ВВП), в частности, путем отмены налоговых льгот для предприятий, управляемых самозанятыми;

продолжает давить на Национальный банк Украины (НБУ) для достижения более быстрой девальвации гривны, что увеличит доходы, деноминированные в национальной валюте. Чиновники НБУ выступают против, опасаясь возмущения общественности.

Макроэкономическая стабильность и сроки

МВФ в своем заявлении для Bloomberg сообщил, что новая программа будет сосредоточена на "мерах по поддержанию макроэкономической стабильности, мобилизации внутренних доходов, обеспечению устойчивого уровня долга Украины и сохранению внешней жизнеспособности".

Из-за напряженности в политике одобрения новой программы, первоначально планировавшейся до конца года, вероятно, состоится не раньше января. Это также зависит от того, выполнит ли Европейский Союз план использования замороженных активов центрального банка России для поддержки кредитного финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд может прекратить финансовую поддержку Украины из-за отказа Бельгии конфисковать российские активы для многомиллиардного так называемого "репарационного кредита" от Европейского Союза.