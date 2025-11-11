Переговори про новий кредитний пакет: МВФ занепокоєний податковими пільгами України – Вloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловлює стурбованість щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може сягнути $8 мільярдів. Зокрема, фонд турбують податкові пільги для бізнесу, а також пропозиція про безкоштовний проїзд залізницею.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Що турбує МВФ?

За словами джерел, знайомих з обговореннями, найбільше занепокоєння в МВФ викликали:

податкові пільги для переробної промисловості України;

податкові пільги для самозайнятих підприємців (ФОПів);

пропозиція надати українцям безкоштовний проїзд поїздом на відстань до 3000 кілометрів.

Кредитор стверджує, що ці заходи можуть негативно позначитися на і без того нестабільному фінансовому становищі Києва.

Ключові вимоги МВФ

Фонд, який раніше оцінив загальні потреби України у фінансуванні до кінця 2029 року приблизно в $65 мільярдів, висуває низку вимог, які можуть "затьмарити" нові переговори. Так МВФ:

вимагає відмовитися від практики пропонування пільгового зниження цін для споживачів;

наполягає на скороченні тіньової економіки (яка оцінюється у понад 30% ВВП), зокрема, шляхом скасування податкових пільг для підприємств, керованих самозайнятими;

продовжує тиснути на Національний банк України для досягнення швидшої девальвації гривні, що збільшить доходи, деноміновані в національній валюті. Посадовці НБУ виступають проти, побоюючись обурення громадськості.

Макроекономічна стабільність та строки

МВФ у своїй заяві для Bloomberg повідомив, що нова програма буде зосереджена на "заходах щодо підтримки макроекономічної стабільності, мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення сталого рівня боргу України та збереження зовнішньої життєздатності".

Через напруженість у політиці схвалення нової програми, яке спочатку планувалося до кінця року, ймовірно, відбудеться не раніше січня. Це також залежить від того, чи виконає Європейський Союз план щодо використання заморожених активів центрального банку Росії для підтримки кредитного фінансування України.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд може припинити фінансову підтримку України через відмову Бельгії конфіскувати російські активи для багатомільярдного "репараційного кредиту" від Європейського Союзу.