МВФ може припинити фінансувати Україну, якщо ЄС не погодить "репараційний кредит" – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд може припинити фінансову підтримку України через відмову Бельгії конфіскувати російські активи для багатомільярдного так званого “репараційного кредиту” від Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico із посиланням на європейських чиновників.

Підтримка МВФ є критично важливою

Зазначається, що подальша підтримка України з боку МВФ є надзвичайно важливою.

МВФ наразі розглядає можливість надання Києву кредиту на 8 млрд дол. упродовж наступних трьох років. Розмір програми відносно невеликий, але її схвалення сигналізує інвесторам, що країна фінансово життєздатна і йде шляхом реформ.

Переговори щодо наступного пакету фінансування можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені російські активи для забезпечення фінансової допомоги.

Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки, і за словами українського чиновника, підтримка МВФ — це "те, з чим нам не слід гратися".

Європейські джерела кажуть, що конфіскація активів РФ переконає МВФ у фінансовій життєздатності України найближчими роками — а це є необхідною умовою для фінансування.

Європейці вважають, що часу на те, щоб переконати МВФ, залишається дедалі менше.

Наступна зустріч на тему «репараційного кредиту» запланована лише на 18-19 грудня.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.