МВФ может прекратить финансировать Украину, если ЕС не согласует "репарационный кредит" – СМИ

Международный валютный фонд может прекратить финансовую поддержку Украины из-за отказа Бельгии конфисковать российские активы для многомиллиардного так называемого "репарационного кредита" от Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Поддержка МВФ критически важна

Отмечается, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ чрезвычайно важна.

МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву кредита на 8 млрд дол. в течение следующих трех лет. Размер программы относительно невелик, но ее одобрение сигнализирует инвесторам, что страна финансово жизнеспособна и идет по пути реформ.

Переговоры по следующему пакету финансирования могут оказаться сложными, поскольку МВФ нуждается в гарантиях от союзников Украины, что они начнут использовать замороженные российские активы для обеспечения финансовой помощи.

Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу на следующие три года, и, по словам украинского чиновника, поддержка МВФ — это "то, с чем нам не следует играть".

Европейские источники говорят, что конфискация активов РФ убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы — а это необходимое условие для финансирования.

Европейцы считают, что времени на то, чтобы убедить МВФ, остается все меньше.

Следующая встреча по теме «репарационного кредита» запланирована только на 18-19 декабря.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.