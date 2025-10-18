Украина сталкивается с давлением МВФ по поводу девальвации накануне переговоров по кредиту

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает контролируемую девальвацию гривны, которая может помочь увеличить доходы бюджета Украины, но это предложение рискует вызвать напряженность в Киеве, сообщают источники, знакомые с обсуждениями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Сообщается, что представители Национального банка Украины сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

Разногласия в экономической политике возникают на фоне переговоров по новому пакету ссуд от МВФ, который может составить до 8 миллиардов долларов, после того как Украина получила большую часть с 15,6 миллиарда по предварительной программе 2023 года.

Текущие переговоры проходят во время ежегодных встреч МВФ в Вашингтоне, а в следующем месяце планируются переговоры на уровне персонала.

Девальвация гривни может привести к росту номинальных бюджетных поступлений благодаря деноминированным в иностранной валюте контрактам. В то же время представители НБУ отмечают, что большая часть бюджета страны зависит от прямой международной помощи, а девальвация может повлечь за собой рост инфляции и взорвать фискальную подушку.

Кроме экономических последствий такой шаг имеет политические риски: общественность чувствительна к колебаниям цен, а война с Россией продолжается уже четвертый год. Центральный банк Украины ранее приостановил режим плавающего обменного курса в начале вторжения в 2022 году, чтобы предотвратить резкое падение гривны. С тех пор курс колеблется в узком диапазоне и уже упал примерно на 13% по отношению к доллару США, что МВФ считает недостаточным.

Добавим, что глава МВФ Кристалина Георгиева планирует визит в Киев, где будут обсуждаться вопросы нового кредитного пакета для Украины. Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ уже в 2026 году.