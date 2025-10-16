Репараційний кредит від ЄС може забезпечити фінансову стабільність України — ICU

Українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження репараційного кредиту від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на новий макропрогноз ICU "Репараційний кредит покращує економічні перспективи".

Репараційний кредит як гарантія стабільності

Аналітики ICU зазначають, що тривала війна та високі військові ризики утримують Україну в стані глибокої фінансової залежності від зовнішніх партнерів. Без додаткового ресурсу нова програма МВФ не змогла б суттєво підтримати економіку. Саме тому ініціатива ЄС щодо репараційного кредиту може стати вирішальною.

Українські урядовці налаштовані оптимістично щодо ухвалення кредиту, хоча часові рамки його запровадження залишаються невизначеними. Якщо програма буде затверджена, вона дозволить державі гарантувати покриття фіскальних потреб навіть у разі затяжної війни. Крім того, це дасть Національному банку України змогу зберігати контроль над валютним ринком і курсом гривні протягом кількох наступних років.

Водночас ICU звертає увагу на зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Помірне економічне зростання і зниження інфляції

Згідно з прогнозом, економічне зростання України залишатиметься стриманим, доки безпекові ризики не знизяться. Проте темпи інфляції продовжують сповільнюватися швидше, ніж очікувалося.

Дезінфляційний тренд охоплює майже всі складові споживчого кошика, що свідчить про стійкість процесу. ICU не очікує досягнення інфляційної цілі НБУ у короткостроковій перспективі, проте прогнозує поступове пом’якшення монетарної політики вже наприкінці 2025 року.

Аналітики очікують, що облікова ставка НБУ знизиться до 14,5% до кінця року, а у 2026-му темпи зниження можуть посилитися за умови затвердження репараційного кредиту.

Курс гривні, резерви та зовнішня допомога

Рекордний дефіцит поточного рахунку залишається одним із ключових викликів для економіки, проте його буде повністю компенсовано зовнішньою допомогою.

ICU прогнозує курс гривні на рівні 42,4 грн/$ наприкінці 2025 року та 44,5 грн/$ у 2026 році. Водночас експерти очікують, що НБУ поступово відмовиться від де-факто фіксованого курсу, запровадивши контрольовану гнучкість у наступні роки.

Завдяки репараційному кредиту ризики для фінансової стабільності залишатимуться мінімальними, а державні фінанси — керованими. ICU також підкреслює, що навіть у разі реалізації цієї ініціативи боргова стійкість України не буде порушена.

Аналітики ICU вважають, що ухвалення репараційного кредиту стане для України ключовим макрофінансовим фактором на 2025–2026 роки. Його реалізація дозволить уникнути дефіциту зовнішнього фінансування, стабілізувати валютний ринок і підтримати зниження облікової ставки. Без цього ресурсу ж ризики для економіки залишаться суттєвими, а темпи зростання — обмеженими.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні так званого “репараційного кредиту” обсягом до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить фінансові потреби України на 2026–2027 роки.