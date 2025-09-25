Прогноз ЄБРР: зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оновив свій прогноз щодо економічного зростання України, знизивши його на 2025 рік з 3,3% до 2,5%. Таке сповільнення зумовлене високою невизначеністю, пов’язаною з повномасштабною війною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Згідно з останнім звітом "Регіональні економічні перспективи" (REP), опублікованим 25 вересня, прогноз щодо зростання реального ВВП України у 2026 році залишається незмінним — 5%. Цей показник можливий за умови припинення вогню та отримання переваг від післявоєнної відбудови.

Економічні перспективи країни залишаються вкрай невизначеними та залежать від багатьох факторів: перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної підтримки. Як зазначили в ЄБРР, уряд України продовжує дотримуватися макроекономічної дисципліни, впроваджуючи структурні реформи. Метою є мобілізація державних доходів, збільшення інвестицій, покращення управління державними підприємствами та зміцнення стійкості фінансового сектору.

У першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні, що стало можливим завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру. Однак, зростання стримується такими чинниками, як дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкий експорт сільськогосподарської продукції.

Рівень безробіття знизився до 12%, що є мінімумом за час війни, проте пошук працівників залишається складним через мобілізацію та еміграцію.

За період з січня по липень 2025 року дефіцит поточного рахунку зріс майже на 50%. Це пов’язано зі значним імпортом військової та енергетичної продукції на тлі слабкого експорту. Очікується, що дефіцит бюджету досягне 22% ВВП у 2025 році, при цьому зовнішнє фінансування становитиме близько 40 мільярдів доларів США. Значну частину коштів надають ЄС, G7 (за рахунок заморожених російських активів) та МВФ.

Інфляція залишається високою, її темпи знизилися з 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року. На її рівень впливають ціни на продукти харчування, комунальні послуги та зростання реальної заробітної плати. Національний банк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року для стримування інфляції. Валютні резерви досягли 46 мільярдів доларів США у серпні 2025 року, що покриває 5,5 місяців імпорту і підтримує стабільність обмінного курсу.

З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року ЄБРР, як найбільший інституційний інвестор України, виділив майже 8,4 мільярда євро підтримки, з яких 3 мільярди євро спрямовано в енергетичний сектор. Банк активно підтримує реальний сектор економіки, зосереджуючись на енергетичній та продовольчій безпеці, життєво важливій інфраструктурі, торгівлі та розвитку приватного сектору.

