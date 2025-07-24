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Зростання ВВП у першому півріччі сповільнилося до 1,3%: що гальмує економіку
Згідно з оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у червні реальний ВВП зріс на 1,2% до попереднього року, а в цілому за перше півріччя – на 1,3%. У травні відбулось зростання економіки на 2,1%, у квітні – на 1,6%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз аналітичного центру.
У червні у ключових секторах економіки переважно спостерігалось падіння. Зокрема, сільське господарство стало одним з головних чинників уповільнення економіки. У першому кварталі валова додана вартість (ВДВ) скоротилась на 4,3% внаслідок падіння показників у тваринництві, а у червні падіння прискорилося до 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через пізніший початок збору озимих культур.
За даними ІЕД, добувна промисловість залишається у глибокому падінні через втрату вугільних шахт на сході та удари по газовидобувних об’єктах. У першому кварталі падіння склало 15,1% у порівнянні з минулорічними показниками, у червні скорочення становило 14% до показників червня 2024 року.
Будівництво також показало значне падіння у першому кварталі (-10,2%) через скорочення урядових витрат на фортифікації та менші обсяги житлового будівництва. Однак, за оцінками експертів ІЕД, у другому кварталі темпи падіння сповільнились.
Транспорт також продемонстрував падіння на 10,5% у першому кварталі. Основними причинами є зупинка транзиту російського газу до ЄС та зменшення залізничних перевезень зерна через вичерпання запасів попередніх років.
Переробна промисловість продемонструвала незначні коливання. Після незначного падіння на 1,5% у першому кварталі через обстріли, логістичні проблеми та брак робочої сили, у червні сектор показав зростання на 2,2%.
За даними ІЕД, електроенергетика в червні відновлювалась після минулорічних ударів. Якщо у першому кварталі падіння становило 6,1%, то у червні виробництво електроенергії пришвидшилось до 11% порівняно з показниками минулого року.
Торгівля залишається точкою росту. У першому кварталі реальна ВДВ зросла на 3,3% переважно завдяки роздрібній торгівлі на тлі стабільних доходів населення. Схожі темпи збереглися і в другому кварталі.
"Загалом же ІЕД буде переглядати свою оцінку зростання реального ВВП на 2025 рік вниз. Швидше за все темпи зростання економіки у 2025-му будуть ближчими до 2%, а не 3%, як експерти ІЕД очікували раніше", — зазначили в Інституті економічних досліджень.
Нагадаємо, Україна у 2025 році спрямує на сектор національної безпеки й оборони 2,6 трлн гривень — це 31,1% прогнозованого ВВП. Це найвищий показник у світі.