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Найвищий показник у світі: Україна спрямовує третину ВВП на безпеку

зброя
Рекордні витрати на оборону / Depositphotos

Україна у 2025 році спрямує на сектор національної безпеки й оборони 2,6 трлн гривень — це 31,1% прогнозованого ВВП. Це найвищий показник у світі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласи.

Рекорд оборонного бюджету

Після змін до держбюджету-2025 Україна витрачатиме на сектор національної безпеки й оборони 2,6 трлн грн, що становить 31,1% прогнозованого ВВП. Це — найвищий показник у світі. Для порівняння, Ізраїль, який посідає друге місце, витрачає на оборону 8,8% свого ВВП.

У першій половині 2025 року на оборону вже було спрямовано 62,5% видатків загального фонду бюджету. Після внесення змін ця частка становитиме 59% загального фонду та 66% усіх бюджетних видатків.

Минулого року Україна витратила на оборону на $20 млрд більше, ніж Ізраїль, навіть попри нижчий номінальний ВВП. Усі ці кошти були мобілізовані з внутрішніх джерел, за винятком допомоги з боку Великої Британії.

"Це величезне навантаження на наш бюджет. І ми маємо відверто говорити: наскільки виправдане обмеження міжнародної допомоги, коли військовий бюджет РФ — $140–150 млрд?" - наголосила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, за словами ексміністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.

Автор:
Ольга Опенько