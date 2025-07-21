Самый высокий показатель в мире: Украина направляет треть ВВП на безопасность

Украина в 2025 году направит на сектор национальной безопасности и обороны 2,6 трлн гривен – это 31,1% прогнозируемого ВВП. Это самый высокий показатель в мире.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Комитета по бюджету Роксоланы Пидласы.

Рекорд оборонного бюджета

После изменений в госбюджет-2025, Украина будет тратить на сектор национальной безопасности и обороны 2,6 трлн грн, что составляет 31,1% прогнозируемого ВВП. Это самый высокий показатель в мире. Для сравнения, занимающий второе место Израиль тратит на оборону 8,8% своего ВВП.

В первой половине 2025 г. на оборону уже было направлено 62,5% расходов общего фонда бюджета. После внесения изменений эта доля составит 59% общего фонда и 66% всех бюджетных расходов.

В прошлом году Украина потратила на оборону на $20 млрд больше, чем Израиль, даже несмотря на более низкий номинальный ВВП. Все эти средства были мобилизованы из внутренних источников, за исключением помощи со стороны Великобритании.

"Это огромная нагрузка на наш бюджет. И мы должны откровенно говорить: насколько оправдано ограничение международной помощи, когда военный бюджет РФ — $140–150 млрд?" – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Напомним, по словам эксминистра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.