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ВВП України може впасти на 22% у випадку воєнної поразки і невступу України до ЄС: дослідження

київ
ВВП країн Центральної Європи також знизиться у випадку програшу України. / Depositphotos

Невигідне для України перемир'я означатиме васальну залежність від Росії, у результаті будуть зруйновані надії  на значну реконструкцію, успішне економічне майбутнє та повний національний суверенітет, прогнозують економісти.

У разі військової поразки і невходження до Європейського Союзу на Україну чекає стрімке падіння виробництва і падіння ВВП на 22%. До таких висновків прийшли аналітики Польського економічного інституту (державний аналітичний центр) у дослідженні «Взаємна вигода: економічні наслідки інтеграції України з ЄС для Центральної Європи», повідомляє Delo.ua.

Аналітики PIE змоделювали три сценарії розвитку України після вступу в ЄС - з різним результатом, де її ВВП може зрости з 2% до 26%.  Окрему модель присвятили четвертому сценарію, за якого Україна не вступить до ЄС: він показує втрати для самої країни і регіону, свідчить дослідження ПІЕ.

"Військова поразка або невигідне перемир'я означатиме васальну залежність від Росії, будуть зруйновані надії  на значну реконструкцію, успішне економічне майбутнє та повний національний суверенітет. У такому сценарії військова поразка може включати відрізання України від доступу до Чорного моря, яке є її основним експортним шляхом", - наголошується у дослідженні.

За розрахунками аналітиків РІЕ, якщо Україна залишиться поза структурами ЄС, з одночасним падінням продуктивності та посиленням міграційної кризи після військової поразки, це може призвести до значного, понад 22% падіння її загального ВВП. 

Моделювання вказує на зниження ВВП країн Центральної Європи приблизно на 0,1%. Але фактичні витрати такого сценарію для регіону будуть ще більшими. Модель GTAP не повністю враховує негативний вплив, який матиме постійне послаблення регіональної безпеки на розміщення іноземних інвестицій у сусідніх з Україною регіонах.

Якщо Україна залишиться поза Єдиним європейським ринком, обсяг виробництва у всіх секторах економічної діяльності, виділених для цілей дослідження, крім зернових та олійних культур, може зменшитися в Україні.

Фото 2 — ВВП України може впасти на 22% у випадку воєнної поразки і невступу України до ЄС: дослідження
У випадку програшу увійні і за умов невступу в ЄС ВВП України може впасти на 22%. Скрін дослідження PIE

Скорочення виробництва може бути найбільш помітним у таких секторах, як будівництво, виробництво сільськогосподарської продукції рослинного походження, харчова промисловість, включаючи насамперед виробництво м'ясних продуктів та цукру, а також виробництво текстилю та одягу.

З огляду на зниження продуктивності, що буде супроводжувати військову поразку України, виробництво може зрости лише у двох секторах, які становлять поточну експортну спеціалізацію країни:

  • майже на 17,5% у випадку зернових,
  • на 3,5% у випадку олійних культур.

Однак військова поразка України та її перебування поза структурами ЄС призведе до зменшення імпорту всіх товарів та послуг до України, як у двосторонніх відносинах з країнами ЄС, так і у відносинах з іншими країнами світу, наголошується в дослідженні.

Раніше Delo.ua писало про те, що найкращий сценарій при вступі України в ЄС може дати зростання ВВП на 26%, найгірший може призвести до стагнації. 

Нагадаємо, 25 червня 2024 року Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ до блоку

25 січня 2025 року Єврокомісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу. Це є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.

Автор:
Леся Соловчук