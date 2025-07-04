ВВП України може впасти на 22% у випадку воєнної поразки і невступу України до ЄС: дослідження

Невигідне для України перемир'я означатиме васальну залежність від Росії, у результаті будуть зруйновані надії на значну реконструкцію, успішне економічне майбутнє та повний національний суверенітет, прогнозують економісти.

У разі військової поразки і невходження до Європейського Союзу на Україну чекає стрімке падіння виробництва і падіння ВВП на 22%. До таких висновків прийшли аналітики Польського економічного інституту (державний аналітичний центр) у дослідженні «Взаємна вигода: економічні наслідки інтеграції України з ЄС для Центральної Європи», повідомляє Delo.ua.

Аналітики PIE змоделювали три сценарії розвитку України після вступу в ЄС - з різним результатом, де її ВВП може зрости з 2% до 26%. Окрему модель присвятили четвертому сценарію, за якого Україна не вступить до ЄС: він показує втрати для самої країни і регіону, свідчить дослідження ПІЕ.

"Військова поразка або невигідне перемир'я означатиме васальну залежність від Росії, будуть зруйновані надії на значну реконструкцію, успішне економічне майбутнє та повний національний суверенітет. У такому сценарії військова поразка може включати відрізання України від доступу до Чорного моря, яке є її основним експортним шляхом", - наголошується у дослідженні.

За розрахунками аналітиків РІЕ, якщо Україна залишиться поза структурами ЄС, з одночасним падінням продуктивності та посиленням міграційної кризи після військової поразки, це може призвести до значного, понад 22% падіння її загального ВВП.

Моделювання вказує на зниження ВВП країн Центральної Європи приблизно на 0,1%. Але фактичні витрати такого сценарію для регіону будуть ще більшими. Модель GTAP не повністю враховує негативний вплив, який матиме постійне послаблення регіональної безпеки на розміщення іноземних інвестицій у сусідніх з Україною регіонах.

Якщо Україна залишиться поза Єдиним європейським ринком, обсяг виробництва у всіх секторах економічної діяльності, виділених для цілей дослідження, крім зернових та олійних культур, може зменшитися в Україні.

У випадку програшу увійні і за умов невступу в ЄС ВВП України може впасти на 22%. Скрін дослідження PIE

Скорочення виробництва може бути найбільш помітним у таких секторах, як будівництво, виробництво сільськогосподарської продукції рослинного походження, харчова промисловість, включаючи насамперед виробництво м'ясних продуктів та цукру, а також виробництво текстилю та одягу.

З огляду на зниження продуктивності, що буде супроводжувати військову поразку України, виробництво може зрости лише у двох секторах, які становлять поточну експортну спеціалізацію країни:

майже на 17,5% у випадку зернових,

на 3,5% у випадку олійних культур.

Однак військова поразка України та її перебування поза структурами ЄС призведе до зменшення імпорту всіх товарів та послуг до України, як у двосторонніх відносинах з країнами ЄС, так і у відносинах з іншими країнами світу, наголошується в дослідженні.

Раніше Delo.ua писало про те, що найкращий сценарій при вступі України в ЄС може дати зростання ВВП на 26%, найгірший може призвести до стагнації.

Нагадаємо, 25 червня 2024 року Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ до блоку.

25 січня 2025 року Єврокомісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу. Це є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.