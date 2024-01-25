Необхідно для вступу в ЄС: Європейська комісія розпочала скринінг законів України

Єврокомісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу. Це є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає "Укрінформ".

Сьогодні, 25 січня 2024 року, за підсумками переговорів в Європейській комісії у Брюсселі відбулася зустріч між журналістами і українським віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Урядовець розповіла, що під час переговорного процесу було започатковано процес скринінгу і затверджено відповідні секторальні зустрічі, які будуть відбуватися в рамках скринінгу.

"Так само, за результатами сьогоднішніх переговорів, ми розпочинаємо роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою самого переговорного процесу, і, власне обговорили питання щодо (формування) переговорних команд. Це вже те питання, яке ми будемо вирішувати в Києві. З боку Єврокомісії це рішення вже ухвалено", - зазначила віцепрем’єр-міністр.

Вона додала, що скринінг українського законодавства, який було започатковано сьогодні, є тривалим, дуже детальним та технічним процесом. Сторони погодили графік проведення секторальних зустрічей, які починаються з розгляду фундаментальних прав та реформ.

За її словами, переговори по першому блоку можуть тривати від одного до двох місяців.

"Будемо чекати на рішення березневої Європейської ради. Вона має надати імпульс для подальшого переговорного процесу. Будемо сподіватися, виконання Україною чотирьох рекомендацій (на яких наголошувала Єврокомісія – ред.) прискорить й ухвалення переговорної рамки для першого раунду переговорів", - підкреслила Стефанішина.

Разом з тим Європейська комісія прискорює роботу над оцінкою імплементації законопроектів, що були прийняті Україною на виконання цих рекомендацій. Зокрема, це надає можливість підготувати до другого читання та проголосувати закон про лобізм, який є останнім в "олігархічному" пакеті.

Також, як повідомила Стефанішина журналістам, відбувається моніторинг діяльності антикорупційних судових органів, - це новий елемент, який спрямований на оцінку ефективності прийнятого законодавства. До цього можуть додатися інші правоохоронні органи, з урахуванням останніх подій в Україні.

"Безумовно, ми працюємо також над імплементацією законодавства про національні меншини. Ми виходимо з того, що в нас хороша динаміка, і щотижня обговорюємо з європейськими колегами, а також з країнами-сусідами, такими як Угорщина й Румунія, наші кроки. Тож сподівання оптимістичні. Я впевнена, що до березня немає жодних обмежень щодо обговорення цих питань", - наголосила віцепрем’єр.

Згідно з повідомленням Урядового порталу, Стефанішина нагадала, що Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес селф-скринінгу, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського, обсяг роботи, яку потрібно виконати, та сформувати бачення шляхів формування переговорних команд.

Нагадаємо, за повідомленням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 17 січня 2024 року, у Єврокомісії вирішили підтримати рішення про початок скринінгу українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки до членства України в Євросоюзі.

Його слова підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, додавши, що ЄС почне працювати на власними реформами. Вочевидь, йшлося про розширення Європейського союзу до 35 країн-членів.

Додамо, що Європейська рада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Шмигаль тоді зазначив, що цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.