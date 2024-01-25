Необходимо для вступления в ЕС: Европейская комиссия начала скрининг законов Украины

Еврокомиссия начала скрининг украинского законодательства в соответствии с правовыми нормами Европейского Союза. Это является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает "Укринформ".

Сегодня, 25 января 2024 года, по итогам переговоров в Европейской комиссии в Брюсселе состоялась встреча между журналистами и украинским вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

Чиновник рассказала, что во время переговорного процесса был начат процесс скрининга и утверждены соответствующие секторальные встречи, которые будут проходить в рамках скрининга.

"Так же, по результатам сегодняшних переговоров, мы начинаем работу над дорожными картами в сферах верховенства права и реформы государственного управления, которые будут основой самого переговорного процесса, и, собственно, обсудили вопрос о (формировании) переговорных команд. Это уже тот вопрос, который мы будем решать в Киеве. Со стороны Еврокомиссии это решение уже принято", - отметила вице-премьер-министр.

Она добавила, что скрининг украинского законодательства, который был начат сегодня, является длительным, очень детальным и техническим процессом. Стороны согласовали график проведения секторальных встреч, которые начинаются с рассмотрения фундаментальных прав и реформ.

По ее словам, переговоры по первому блоку могут продолжаться от одного месяца до двух.

"Будем ожидать решения мартовского Европейского совета. Он должен придать импульс для дальнейшего переговорного процесса. Будем надеяться, выполнение Украиной четырех рекомендаций (на которых отмечала Еврокомиссия – ред.) ускорит и принятие переговорной рамки для первого раунда переговоров", - подчеркнула Стефанишина.

Вместе с тем Европейская комиссия ускоряет работу над оценкой имплементации законопроектов, принятых Украиной во исполнение этих рекомендаций. В частности, это дает возможность подготовить ко второму чтению и проголосовать за закон о лоббизме, который является последним в "олигархическом" пакете.

Также, как сообщила Стефанишина журналистам, происходит мониторинг деятельности антикоррупционных судебных органов – это новый элемент, направленный на оценку эффективности принятого законодательства. К этому могут привлечь другие правоохранительные органы, с учетом последних событий в Украине.

"Безусловно, мы работаем также над имплементацией законодательства о национальных меньшинствах. Мы исходим из того, что у нас хорошая динамика и еженедельно обсуждаем с европейскими коллегами, а также со странами-соседями, такими как Венгрия и Румыния, наши шаги. Поэтому надежды оптимистичны. Я уверена, что до марта нет никаких ограничений по обсуждению этих вопросов", - подчеркнула вице-премьер.

Согласно сообщению правительственного портала, Стефанишина напомнила, что Украина еще до получения официального решения Евросовета осуществила процесс селф-скрининга, который позволил определить состояние адаптации украинского законодательства к европейскому, объем работы, которую нужно выполнить, и сформировать видение путей формирования переговорных команд.

Напомним, по сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля 17 января 2024 года, в Еврокомиссии решили поддержать решение о начале скрининга украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки к членству Украины в Евросоюзе.

Его слова подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте, добавив, что ЕС начнет работать на собственных реформах. Очевидно, речь шла о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.

Добавим, что Европейский совет 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставил статус кандидата в ЕС Грузии.

Шмигаль тогда отметил, что этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, которые Украина провела за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.