Крок до членства в ЄС: Єврокомісія розпочне скринінг українського законодавства

17 січня у Єврокомісії вирішили підтримати рішення про початок скринінгу українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки до членства України в Євросоюзі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд намагається наблизити українське законодавство до європейського, і ЄС визнає, що в цьому питанні є певний прогрес.

"Минулого року, аби підготуватися до цього процесу, ми провели селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. І визначили ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації", - написав Шмигаль.

Його заяву підтвердила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

Щоб прийняти Україну ЄС повинен реформуватися

Фон дер Ляєн також додала, що ЄС почнемо працювати "над нашими власними реформами". Очевидно, що йдеться про розширення Європейського союзу до 35 країн-членів.

Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що ситуація з розширенням Євросоюзу є не простою і рік тому про це ніхто не говорив. Проте, зараз європейські чиновники готові говорити з Україною на рівних.

За словами Кулеби, ЄС боїться того, що чим більше він розширюватиметься, тим складніше йому буде ухвалювати якісь рішення, які досягаються шляхом консенсусу. Тому їм потрібно змінити певні правила. Проте реформа ЄС не повинна загальмовувати інтеграцію нових членів.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Шмигаль тоді зазначив, що цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.