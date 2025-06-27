Європа готова відкрити перший кластер переговорів з Україною щодо вступу до ЄС

Європейська комісія виступає за те, щоб розпочати перший переговорний кластер з Україною щодо її членства в ЄС.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі за підсумками Європейської ради.

"Ми завжди супроводжуємо Україну на її шляху до ЄС. Під безперервним вогнем Україна впроваджує реформи, одну за одною, і це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів. Україна досягла результату. Тож ми також маємо досягати результату. Процес розширення ЄС заснований на досягненнях. Україна заслуговує на те, щоб просуватися вперед", - наголосила вона.

Україна готова до наступного етапу інтеграції

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина додала, що українська сторона з нетерпінням чекає на відкриття першого кластера в рамках процесу вступу.

"З нетерпінням чекаємо на відкриття 1-го кластеру в рамках процесу вступу. Партнери високо оцінили темпи реформ в Україні за найскладніших обставин та запросили до наступних кроків у процесі вступу. Підтверджено, що 1-й кластер готовий до відкриття", - написала вона в соцмережі Х.

Орбан блокує переговори

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що понад двох мільйонів угорців проголосували за те, щоб не ризикувати приєднанням України до ЄС.

Тому він блокує переговори з Україною про її вступ до Європейського Союзу через війну.

"Проблема – у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас. Бо якщо член ЄС перебуває у війні, це значить, що ЄС – у війні, а нам це не подобається", – сказав Орбан, прибуваючи на саміт ЄС у Брюсселі.

Нагадаємо, 25 червня 2024 року Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ до блоку.

25 січня 2025 року Єврокомісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу. Це є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.