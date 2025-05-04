Україна завершила офіційний скринінг на відповідність законодавства за черговим розділом переговорної рамки з ЄС

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч української делегації з представниками Європейської Комісії щодо розділу 26 "Освіта та культура", який належить до Кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цей розділ вважається одним із найлегших у переговорах, оскільки стосується сфер, у яких ЄС має лише додаткову компетенцію — тобто не встановлює обов’язкових норм для національного законодавства, а лише координує та підтримує політики держав-членів.

Під час зустрічі українська сторона презентувала законодавче підґрунтя та реформаторські зусилля в таких сферах, як розвиток ранньої, середньої та професійної освіти, трансформація вищої освіти, участь у програмах ЄС, цифрова та зелена трансформація, навчання впродовж життя, молодіжна політика, європейський вимір у спорті, а також антикорупційні ініціативи у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

Згідно з повідомленням, таким чином, Україна вже пройшла шість із восьми розділів у межах Кластеру 3. Попереду — скринінг за розділами 16 "Оподаткування" та 17 "Економічна та монетарна політика".

Загалом до завершення скринінгу залишається пройти 11 із 33 розділів переговорної рамки, зокрема частину розділів кластерів "Зелений порядок денний" та "Ресурси й аграрна політика" (Кластери 4 та 5).

Окрім цього, на початку березня Україна офіційно завершила скринінг відповідності свого законодавства нормам ЄС у межах переговорного розділу "Вільний рух товарів". Засідання проходило з 3 по 6 березня 2025 року в штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі.

Нагадаємо, 25 січня Єврокомісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу. Це є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.