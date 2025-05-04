Украина завершила официальный скрининг на соответствие законодательства по очередному разделу переговорной рамки с ЕС

В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча украинской делегации с представителями Европейской Комиссии по разделу 26 "Образование и культура", который относится к Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Этот раздел считается одним из самых легких в переговорах, поскольку касается сфер, в которых ЕС имеет только дополнительную компетенцию, то есть не устанавливает обязательные нормы для национального законодательства, а лишь координирует и поддерживает политики государств-членов.

Во время встречи украинская сторона презентовала законодательную основу и реформаторские усилия в таких сферах, как развитие раннего, среднего и профессионального образования, трансформация высшего образования, участие в программах ЕС, цифровая и зеленая трансформация, обучение на протяжении жизни, молодежная политика, европейское измерение в спорте, а также антикоррупционные культуры.

Согласно сообщению, таким образом Украина уже прошла шесть из восьми разделов в рамках Кластера 3. Впереди — скрининг по разделам 16 "Налогообложение" и 17 "Экономическая и монетарная политика".

В общей сложности до завершения скрининга остается пройти 11 из 33 разделов переговорной рамки, в частности часть разделов кластеров "Зеленая повестка дня" и "Ресурсы и аграрная политика" (Кластеры 4 и 5).

Кроме того, в начале марта Украина официально завершила скрининг соответствия своего законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела "Свободное движение товаров". Заседание проходило с 3 по 6 марта 2025 г. в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе.

Напомним, 25 января Еврокомиссия начала скрининг украинского законодательства в соответствии с правовыми нормами Европейского Союза. Это является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата.