Необхідний для вступу в ЄС: Україна успішно пройшла скринінг щодо вільного руху товарів

Україна офіційно завершила скринінг відповідності свого законодавства нормам ЄС у межах переговорного розділу "Вільний рух товарів". Засідання проходило з 3 по 6 березня 2025 року в штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Делегацію очолила віце-прем’єр-міністр – міністр юстиції України Ольга Стефанішина. Разом із нею у Брюсселі працювали заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра юстиції Віталій Кіндратів, а також представники інших державних органів.

Скринінг є одним із ключових етапів підготовки до переговорів про вступ України до ЄС. Він визначає, наскільки чинне українське законодавство відповідає європейським нормам, зокрема щодо вільного руху товарів, що є основою єдиного ринку ЄС.

Завдяки цьому процесу українські виробники у майбутньому зможуть безперешкодно експортувати продукцію до Європейського Союзу, без додаткових сертифікацій та перевірок. Це також сприятиме підвищенню якості українських товарів, які відповідатимуть високим стандартам ЄС.

Під час скринінгу українська делегація представила Європейській комісії детальні матеріали щодо гармонізації національного законодавства з європейським. Було підготовлено 44 презентації, які охоплювали 59 актів законодавства ЄС у сфері промислової продукції.

Для чого потрібні ці документи

Ці документи регулюють питання безпеки та якості продукції, вимоги до сертифікації та оцінки відповідності, систему ринкового нагляду та механізми взаємного визнання стандартів між Україною та ЄС. Європейська комісія високо оцінила досягнутий прогрес, відзначивши значні успіхи у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, відповіді та роз’яснення, які українська сторона надала під час скринінгу, дозволять членам ЄС отримати вичерпну інформацію про готовність України до євроінтеграції. Він наголосив, що, попри всі виклики, включаючи економічну кризу та наслідки війни, Україна залишається відданою курсу на членство в ЄС.

Після завершення скринінгу розпочнеться процес адаптації українського законодавства до європейських норм. Держава повинна розробити відповідні нормативно-правові акти, оцінити готовність ринку до інтеграції та підготуватися до переговорів про вступ. Це дозволить усунути технічні бар’єри для українських товарів та забезпечити їм повний доступ до ринку ЄС.

Для українських компаній це означає спрощений вихід на європейський ринок та зменшення бюрократичних процедур. Для споживачів – підвищення якості продукції, що продається в Україні, оскільки вона відповідатиме стандартам ЄС. Для економіки загалом це відкриє нові можливості для залучення інвестицій, створення робочих місць та розвитку внутрішнього виробництва.

Україна продовжує шлях до членства в Європейському Союзі, і завершення скринінгу є черговим важливим кроком у цьому напрямку.

Нагадаємо, 25 червня Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до блоку, які набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.