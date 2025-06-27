Европа готова открыть первый кластер переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Европейская комиссия выступает за то, чтобы начать первый переговорный кластер с Украиной по поводу ее членства в ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам Европейского совета.

"Мы всегда сопровождаем Украину на ее пути в ЕС. Под непрерывным огнем Украина внедряет реформы, одну за другой, и это поражает. Именно поэтому Еврокомиссия выступает за открытие первого кластера переговоров. Украина достигла результата. Поэтому мы также должны достигать результата. Процесс расширения ЕС основан на достижениях. Украина заслуживает того, чтобы продвигаться", — продвигаться.

Украина готова к следующему этапу интеграции

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что украинская сторона с нетерпением ждет открытия первого кластера в рамках процесса вступления.

"С нетерпением ждем открытия 1-го кластера в рамках процесса вступления. Партнеры высоко оценили темпы реформ в Украине при самых сложных обстоятельствах и пригласили к следующим шагам в процессе вступления. Подтверждено, что 1-й кластер готов к открытию", — написала она в соцсети Х.

Орбан блокирует переговоры

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что более двух миллионов венгров проголосовали за то, чтобы не рисковать присоединением Украины к ЕС.

Поэтому он блокирует переговоры с Украиной о ее вступлении в Европейский Союз из-за войны.

"Проблема – в войне. Если мы интегрируем Украину в Европейский Союз, мы интегрируем войну. А мы не хотим быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны и представляет неизбежную угрозу для нас. Ведь если член ЕС находится в войне, это значит, что ЕС – в войне, а нам это не нравится", – сказал Орбан.

Напомним, 25 июня 2024 года Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной о вступлении в блок .

25 января 2025 года Еврокомиссия начала скрининг украинского законодательства на соответствие с правовыми нормами Европейского Союза. Это является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата.