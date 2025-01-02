Експорт товарів з України у 2024 році зріс на 15%, імпорт — на 8,6%

У 2024 році Україна експортувала товари на суму $41,627 млрд, що на $5,44 млрд (або 15%) більше, ніж у 2023 році. Обсяг експорту у ваговому вимірі склав 131,179 млн тонн, що на 30,8 млн тонн (або 30,8%) перевищує показник попереднього року. Імпорт також зріс на 8,6% до $69 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Основні драйвери імпорту

Качка зазначає, що збільшення імпорту пояснюється такими змінами:

електроенергія зросла на 333% ($669 млн);

акумулятори — на 103% ($950 млн);

трансформатори — на 108% ($596 млн);

імпорт БПЛА збільшився на 77% ($1,2 млрд).

Водночас нафтопродукти ($6,8 млрд) та "різне" ($4,5 млрд), пов’язані з війною і обороною, займають лідируючі позиції серед імпорту, підкреслює Качка.

"Енергетичні виклики і оборона – основні драйвери імпорту. Драйвери зовсім нееластичні. Істотне скорочення торгового дефіциту прямо пов’язане із розвитком ВПК та відновленням енергетичної інфраструктури", - підсумовує він.

Основні лідери експорту

Зазначається, що експорт зріс за всіма ключовими напрямками – сировиною та переробкою.

Завдяки відновленню навігації, лідером став експорт залізної руди – 33,6 млн тонн (+89%) на $2,8 млрд (+58%).

Кукурудза – друга за обсягами, 29 млн тонн (+12,3%), але виручка зросла лише на 2,3%, до $5,07 млрд. Це демонструє, що збільшення обсягів не завжди веде до більшого доходу. Водночас експорт м’яса птиці виріс на 5,6% до 448,4 тис. тонн, а виручка зросла на 20%, до $961 млн.

Серед товарів з експортом понад мільярд доларів виділяється кабельна продукція з ростом на 60%, до $1,27 млрд.

Зростання виручки від основних металургійних товарів:

напівфабрикатів – 52% ($927 млн);

гарячекатаного прокату – 38,9% ($809 млн);

труб – 125% ($590 млн);

чавуну – 6,1% ($500 млн) та прутків – 19,3% ($156 млн).

У харчовій промисловості зростання виручки:

шоколаду – 38% ($264 млн),

печива – 26,9% ($269 млн),

цукерок без шоколаду – 15,6% ($215 млн).

Лісопереробка демонструє цікаві тенденції: експорт дощок зменшився на 1,2% до $400,9 млн, а фанера клеєна зросла на 95%, до $125,3 млн.

Показники в легпромі. Експорт костюмів, комплектів, піджаків, штанів, комбінезонів для чоловіків склав $99 млн. Це на 646% (не одруківка – 646) більше, ніж в 2023. Експорт костюмів, комплектів, жакетів, суконь, спідниць для жінок був вартий $71,3 млн, це 114,2% зростання.

Географія експорту

Експорт України стає дедалі більше орієнтованим на ЄС. Зростання до ЄС склало 5,9%, досягнувши $24,7 млрд, підкреслює Качка.

Основні партнери:

Польща ($4,7 млрд),

Іспанія ($2,8 млрд),

Німеччина ($2,8 млрд),

Нідерланди ($1,98 млрд),

Італія ($1,93 млрд).

Експорт до Німеччини зріс на 40,5%, тоді як до Польщі скоротився на 1,1%. Загалом торгівля з Польщею знизилась: імпорт зменшився на 6,8%. Польща залишилася лідером серед постачальників ЄС – $6,8 млрд з 34,3 млрд всього імпорту.

Також спостерігається зниження торгівлі з Туреччиною: експорт – на 7,2%, імпорт – на 13,5%.

Значними темпами росте імпорт з Китаю – загальний обсяг імпорту 14,3 млрд, що на 37,4% більше, ніж в 2023 році.

"Якщо США наголошують, що мають право на перегляд своїх митних ставок, то Україна має ще більше прав на це, оскільки ми вступали в СОТ на нездійснених очікувань про зниження мит іншими державами учасницями СОТ" - підкреслює Качка.

Експорт відновлюється, і при збереженні темпу зростання 15% щороку Україна швидко досягне довоєнного рівня, додав він.

Нагадаємо, в Україні сповільнюється експорт молочних продуктів. Це сталося через дефіцит молока-сировини, зростання виробничих витрат через падіння світових цін на молочні продукти та сезонний спад на ринку.