Экспорт товаров из Украины за год вырос на 15%, импорт – на 8,6%

В 2024 году Украина экспортировала товары на сумму $41,627 млрд, что на $5,44 млрд (или 15%) больше, чем в 2023 году. Объем экспорта в весовом измерении составил 131,179 млн. тонн, что на 30,8 млн. тонн (или 30,8%) превышает показатель предыдущего года. Импорт также вырос на 8,6% до $69 млрд.

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Основные драйверы импорта

Качка отмечает, что при увеличении импорта объясняется следующими изменениями:

электроэнергия выросла на 333% ($669 млн);

аккумуляторы – на 103% ($950 млн);

трансформаторы – на 108% ($596 млн);

импорт БПЛА увеличился на 77% ($1,2 млрд).

В то же время, нефтепродукты ($6,8 млрд) и "разное" ($4,5 млрд), связанные с войной и обороной, занимают лидирующие позиции среди импорта, подчеркивает Качка.

"Энергетические вызовы и оборона – основные драйверы импорта. Драйверы совсем неэластичны. Существенное сокращение торгового дефицита напрямую связано с развитием ВПК и восстановлением энергетической инфраструктуры", — заключает он.

Основные лидеры экспорта

Отмечается, что экспорт вырос по всем ключевым направлениям – сырьем и переработкой.

Благодаря восстановлению навигации лидером стал экспорт железной руды – 33,6 млн тонн (+89%) на $2,8 млрд (+58%).

Кукуруза – вторая по объемам, 29 млн тонн (+12,3%), но выручка выросла всего на 2,3%, до $5,07 млрд. Это показывает, что увеличение размеров не всегда ведет к большему доходу. В то же время экспорт мяса птицы вырос на 5,6% до 448,4 тыс. тонн, а выручка выросла на 20% до $961 млн.

Среди товаров с экспортом более миллиарда долларов выделяется кабельная продукция с ростом на 60%, до $1,27 млрд.

Рост выручки от основных металлургических товаров:

полуфабрикатов – 52% ($927 млн);

горячекатаного проката – 38,9% ($809 млн);

труб – 125% ($590 млн);

чугуна – 6,1% ($500 млн) и прутков – 19,3% ($156 млн).

В пищевой промышленности рост выручки:

шоколада – 38% ($264 млн),

печенья – 26,9% ($269 млн),

конфет без шоколада – 15,6% ($215 млн).

Лесопереработка демонстрирует интересные тенденции: экспорт досок уменьшился на 1,2% до $400,9 млн, а клееная фанера выросла на 95%, до $125,3 млн.

Показатели в легпроме. Экспорт костюмов, комплектов, пиджаков, брюк, комбинезонов для мужчин составил $99 млн. Это на 646% (не опечатка – 646) больше, чем в 2023 году. Экспорт костюмов, комплектов, жакетов, платьев, юбок для женщин стоил $71,3 млн, это 114,2% роста.

География экспорта

Экспорт Украины становится все более ориентированным на ЕС. Рост в ЕС составил 5,9%, достигнув $24,7 млрд, подчеркивает Качка.

Основные партнеры:

Польша ($4,7 млрд),

Испания ($2,8 млрд),

Германия ($2,8 млрд),

Нидерланды ($1,98 млрд),

Италия ($1,93 млрд).

Экспорт в Германию вырос на 40,5%, тогда как в Польшу сократился на 1,1%. В целом торговля с Польшей снизилась: импорт снизился на 6,8%. млрд. всего импорта.

Также наблюдается снижение торговли с Турцией : экспорт – на 7,2%, импорт – на 13,5%.

Значительными темпами растет импорт из Китая – общий объем импорта 14,3 млрд., что на 37,4% больше, чем в 2023 году.

"Если США подчеркивают, что имеют право на пересмотр своих таможенных ставок, то у Украины есть еще больше прав на это, поскольку мы вступали в ВТО на неосуществленные ожидания о снижении пошлин другими государствами участниками ВТО", — отметил Качка.

Экспорт возобновляется, и при сохранении темпа роста 15% каждый год Украина быстро достигнет довоенного уровня, добавил он.

Напомним, в Украине замедляется экспорт молочных продуктов. Это произошло из-за дефицита молока-сырья, роста производственных затрат из-за падения мировых цен на молочные продукты и сезонного спада на рынке.