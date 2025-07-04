ВВП Украины может упасть на 22% в случае военного поражения и невступления Украины в ЕС: исследование

Невыгодное для Украины перемирие будет означать вассальную зависимость от России, в результате будут разрушены надежды на значительную реконструкцию, успешное экономическое будущее и полный национальный суверенитет, прогнозируют экономисты.

В случае военного поражения и невхождения в Европейский Союз Украину ожидает стремительное падение производства и падение ВВП на 22%. К таким выводам пришли аналитики Польского экономического института (государственный аналитический центр) в исследовании "Взаимная выгода: экономические последствия интеграции Украины с ЕС для Центральной Европы", сообщает Delo.ua.

Аналитики PIE смоделировали три сценария развития Украины после вступления в ЕС – с разным результатом, где ее ВВП может вырасти с 2% до 26%. свидетельствует исследование PIE.

"Военное поражение или невыгодное перемирие будет означать вассальную зависимость от России, будут разрушены надежды на значительную реконструкцию, успешное экономическое будущее и полный национальный суверенитет. В таком сценарии военное поражение может включать отрезание Украины от доступа к Черному морю, которое есть ее основным экспортным путем ", — отмечается в исследовании.

По расчетам аналитиков PIE, если Украина останется вне структур ЕС с одновременным падением производительности и усилением миграционного кризиса после военного поражения, это может привести к значительному, более 22% падению его общего ВВП.

Моделирование указывает на понижение ВВП стран Центральной Европы примерно на 0,1%. Но фактические расходы такого сценария для региона будут еще больше. Модель GTAP не полностью учитывает негативное влияние, которое будет оказывать постоянное ослабление региональной безопасности на размещение иностранных инвестиций в соседних с Украиной регионах.

Если Украина останется вне Единого европейского рынка, объем производства во всех секторах экономической деятельности, выделенных для целей исследования, кроме зерновых и масличных культур, может уменьшиться в Украине.

В случае проигрыша в войне и при неуступке в ЕС ВВП Украины может упасть на 22%. Скрин исследования PIE

Сокращение производства может быть наиболее заметным в таких секторах, как строительство, производство сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, пищевая промышленность, включая, прежде всего, производство мясных продуктов и сахара, а также производство текстиля и одежды.

Учитывая снижение производительности, которое будет сопровождать военное поражение Украины, производство может вырасти только в двух секторах, составляющих текущую экспортную специализацию страны:

почти на 17,5% в случае зерновых,

на 3,5% в случае масличных культур.

Однако военное поражение Украины и ее пребывание вне структур ЕС приведет к уменьшению импорта всех товаров и услуг в Украину, как в двусторонних отношениях со странами ЕС, так и в отношениях с другими странами мира, отмечается в исследовании.

Ранее Delo.ua писало о том, что лучший сценарий при вступлении Украины в ЕС может дать рост ВВП на 26%, худший может привести к стагнации.

Напомним, 25 июня 2024 года Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной о вступлении в блок .

25 января 2025 года Еврокомиссия начала скрининг украинского законодательства в соответствии с правовыми нормами Европейского Союза. Это является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата.