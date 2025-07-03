Рост ВВП на 26% или стагнация. Аналитики смоделировали три сценария развития Украины после вступления в ЕС

Невступление Украины в ЕС невыгодно многим европейским странам, и наоборот – присоединение к союзу может принести экономические выгоды не только Украине, но и странам Центральной Европы, подсчитали польские аналитики.

Согласно самому оптимистичному сценарию членство Украины в Евросоюзе может привести к росту ВВП Украины на 26%, однако возможны и другие варианты развития событий. К таким выводам пришли аналитики Польского экономического института (государственный аналитический центр) в исследовании "Взаимная выгода: экономические последствия интеграции Украины с ЕС для Центральной Европы", сообщает Delo.ua.

Страны Центрально-Европейского региона также выиграют от расширения ЕС. В частности, Польша, которая является вторым торговым партнером Украины после Китая, может ожидать дополнительного роста ВВП на 0,17%, отмечают аналитики. Несмотря на это, со стороны Польши раздаются довольно неоднозначные заявления о доступе Украины к европейскому сообществу.

Напомним, в прошлом году 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. После чего послы ЕС договорились о переговорных рамках вступления Украины и Молдовы в блок. Решение было принято единогласно, его блокировать не стала даже Венгрия.

Вступление в Евросоюз. Три сценария развития Украины

Аналитики признают, что масштабы экономических выгод, которые Украина могла бы получить от членства в ЕС, сегодня сложно оценить. Это связано прежде всего с военными действиями, сопровождающимися быстрыми изменениями в ситуации в Украине и международной среде. Из-за высокой непредсказуемости обстоятельств, связанных с войной, аналитики PIE смоделировали результаты для трех разных сценариев развития событий.

Расширение ЕС за счет Украины окажет положительное влияние на ВВП Украины по всем предусмотренным сценариям. Однако результаты будут существенно отличаться.

Сценарий 1 – "Экономическая стагнация". В этой модели Украина внедряет реформы в ограниченном объеме, что приводит к низкому уровню поступления финансирования из ЕС и отсутствию масштабных иностранных инвестиций. "Разрыв в производительности труда с остальным миром остается неизменным. Ожидается, что население сократится до 25 миллионов жителей", — отмечается в исследовании.

Сценарий 2 – «Умеренный рост» : Украина сокращает разрыв в производительности труда в США на уровне 1994–2019 годов – производительность труда растет на 1,6% в течение двух лет.

Сценарий 3 – «Быстрая конвергенция»: Украина динамично модернизирует промышленность и полностью интегрируется в цепи поставок Центральной Европы. Производительность растет на 7,8% в течение 2 лет – на уровне, сравнимом с наиболее быстро растущими странами региона в 1994-2019 годах (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия). Численность населения остается стабильной, а ежегодное поступление средств ЕС составляет 11-12 миллиардов евро.

Как изменится экспорт и импорт Украины в трех разных сценариях. Инфографика: PIE

Быстрый рост в этом сценарии дает присоединение к таможенному союзу, что будет способствовать включению Украины в цепочки поставок в регионе Центральной Европы, а также экономические реформы и поступления средств ЕС в Украину, что приведет к повышению производительности, могут привести к значительному увеличению ВВП Украины более чем на 26%.

В других моделях ожидаемый рост ВВП в зависимости от темпов роста производительности и численности населения может колебаться от 1,7% (сценарий 1) до 6,82% (сценарий 2).

Кто выиграет от вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС также будет стимулировать рост ВВП в странах Центральной Европы. Кроме Украины, странами, которые могут извлечь наибольшую выгоду от расширения ЕС на Украину, являются Польша, Литва и Венгрия, независимо от предполагаемого сценария. В этих странах по сценарию «Быстрой конвергенции» можно ожидать роста ВВП в диапазоне от 0,13% до 0,17%.

Как вырастет ВВП соседних стран от вступления Украины в ЕС: синий показатель – быстрая конвергенция, желтый – сдержанный рост, серый – стагнация. Инфографика: PIE

«Расширение ЕС за счет Украины принесет ощутимые экономические выгоды, а лучшая экономическая ситуация в Украине также приведет к положительным последствиям для стран Центральной Европы. Благодаря росту торговли, бенефициарами расширения – кроме Украины – будут прежде всего Польша, Венгрия и Литва. Более того, последствия для нашего региона будут тем лучше, чем быстрее Украина приблизится к уровню ЕС и чем эффективнее будут проведены реформы в Украине», – подчеркнул Ян Стшелецкий, заместитель руководителя команды мировой экономики PIE.

Конечно, больше всего выигрывает от вступления сама Украина. Этот шаг даст мощные импульсы развитию многим секторам экономики. Наибольшие преимущества получат строительство, текстильная и швейная промышленность, торговля. Их развитие будет обусловлено либерализацией торговли, поступлением средств ЕС и ростом внутреннего спроса, поддерживаемого восстановлением страны после войны – подобно тому, что произошло ранее в Польше и Румынии.

В сценарии №3 моделирование показывает наибольшее увеличение производства в следующих отраслях:

строительство : +40%,

: +40%, одежда и текстиль : +30%,

: +30%, сахарная промышленность : +24%,

: +24%, масложировая промышленность : +19%,

: +19%, мясная промышленность : +16%.

В этом случае рост на 10-15% может наблюдаться в тяжелой промышленности, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей, воздушном транспорте и пищевой промышленности. Скачок производства в Украине будет сопровождаться лишь незначительным сокращением производства в других странах ЕС, включая Польшу.

Рост производительности Украины в разных сценариях развития. Инфографика: PIE

Более того, по сценарию быстрой конвергенции спрос домохозяйств на услуги и продукцию промышленной переработки может возрасти более чем на 25%, особенно в сфере строительства, транспорта (наземного, водного и воздушного), продаже автомобилей, продукции тяжелой промышленности и горнодобывающей промышленности.

«Само вступление Украины в ЕС, без поддержки реформ, стимулирующих экономический рост, вероятно, не обеспечит рост продаж во всех секторах. По сценарию 1 относительно небольшое увеличение продаж на внутреннем рынке может произойти только в секторе наземного и трубопроводного транспорта (рост на 0,2%), оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей (рост на 2,9%) и строительстве (5,7%). Только при сценариях 2 и 3, то есть рост спроса, стимулированного увеличением доходов населения, объем продаж увеличится почти во всех секторах экономики», – пояснил Александр Сойко, старший аналитик команды мировой экономики PIE.

Невступление Украины в ЕС: какие последствия для региона

Моделирование сценария, при котором Украина не вступит в ЕС, показывает потери для самой страны и региона, свидетельствует исследование PIE.

"Военное поражение или невыгодное перемирие будет означать вассальную зависимость от России, будут разрушены надежды на значительную реконструкцию, успешное экономическое будущее и полный национальный суверенитет. В таком сценарии военное поражение может включать отрезание Украины от доступа к Черному морю, которое является ее основным экспортным путем ".

По расчетам аналитиков PIE, если Украина останется вне структур ЕС с одновременным падением производительности и усилением миграционного кризиса после военного поражения, это может привести к значительному, более 22% падению его общего ВВП. Это также будет иметь негативные последствия для всего региона.

Моделирование указывает на понижение ВВП стран Центральной Европы примерно на 0,1%. Но фактические расходы такого сценария для региона будут еще больше. Модель GTAP не полностью учитывает негативное влияние, которое будет оказывать постоянное ослабление региональной безопасности на размещение иностранных инвестиций в соседних с Украиной регионах.

Если Украина останется вне Единого европейского рынка, объем производства во всех секторах экономической деятельности, выделенных для целей исследования, кроме зерновых и масличных культур, может уменьшиться в Украине.

Сокращение производства может быть наиболее заметным в таких секторах, как строительство, производство сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, пищевая промышленность, включая, прежде всего, производство мясных продуктов и сахара, а также производство текстиля и одежды.

Учитывая снижение производительности, которое будет сопровождать военное поражение Украины, производство может вырасти только в двух секторах, составляющих текущую экспортную специализацию страны:

почти на 17,5% в случае зерновых,

на 3,5% в случае масличных культур.

Однако военное поражение Украины и ее пребывание вне структур ЕС приведет к уменьшению импорта всех товаров и услуг в Украину, как в двусторонних отношениях со странами ЕС, так и в отношениях с другими странами мира, отмечается в исследовании.

Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта.